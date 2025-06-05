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Kurbanlık hayvanın saldırdığı iş insanı

Kurbanlık hayvanın saldırdığı iş insanı

Manisa Ticaret Borsası Meclis Üyesi ve büyükbaş hayvan işleme tesisi sahibi İbrahim Külahlı, Kurban Bayramı hazırlıkları sırasında bir büyükbaş hayvanın boynuz darbesiyle ağır yaralanarak hayatını kaybetti.

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Manisa'da büyükbaş hayvan işleme tesisi ve restoranı bulunan, Manisa Ticaret Borsası Meclis Üyesi İbrahim Külahlı, büyükbaş hayvanın boynuz darbesi sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kurban Bayramı öncesi hazırlıklar sırasında tesisindeki büyükbaş hayvanların olduğu kısma geçen Külahlı, bu esnada boynuz darbesiyle ağır yaralandı.

Ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılan Külahlı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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