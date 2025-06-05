Gazze’de can kaybı 54 bin 677’ye yükseldi

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik düzenlediği askeri operasyonlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 54 bin 677’ye yükseldi. Filistin Sağlık Bakanlığı, birçok bölgeye halen ulaşılamadığını, can kaybı sayısının artabileceğini bildirdi.

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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları aralıksız sürerken, sivil kayıplar da dramatik biçimde artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre, son 24 saat içinde bölgede 70 Filistinli yaşamını yitirdi. Bu kişilerden üçünün cansız bedenlerine daha önceki saldırılarda yaşamını yitirdikleri halde yeni ulaşıldığı belirtildi. Ayrıca, 189 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Bakanlık, birçok bölgede ambulans ve arama-kurtarma ekiplerinin ulaşamadığı enkazların bulunduğuna, buralarda hâlâ cansız bedenlerin olabileceğine dikkat çekti. Açıklamaya göre, İsrail’in tek taraflı olarak ateşkesi sonlandırdığı 18 Mart 2025’ten bu yana yaşanan can kaybı 4 bin 402’ye, yaralı sayısı ise 13 bin 489’a ulaştı.

Saldırıların başlangıç noktası olan 7 Ekim 2023’ten bu yana ise toplam can kaybı 54 bin 677, yaralı sayısı ise 125 bin 530 olarak açıklandı. Sağlık altyapısının çöktüğü, temel hizmetlere erişimin neredeyse imkânsız hale geldiği Gazze’de insani durum her geçen gün daha da kötüleşiyor.

Uluslararası kuruluşlar, Gazze’de sivillerin korunması ve acil ateşkes çağrısını yinelerken, sahadaki ağır insani tabloya ilişkin endişeler de derinleşmeye devam ediyor.