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İstanbul’da taksi sorununa yeni çözüm! Dijital dönem başlıyor

İstanbul’da taksi sorununa yeni çözüm! Dijital dönem başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımda yeni bir dönemi başlatıyor. “Uygulama Bazlı Taksi” modeliyle, sadece dijital platformlar üzerinden hizmet verecek 2.500 yeni taksi trafiğe katılıyor. Sarı taksi tarifesini uygulayacak bu araçlar, yoldan müşteri almayacak; sadece uygulama üzerinden gelen çağrılarla yolcu taşıyacak.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte uzun süredir tartışma konusu olan taksi sorununu çözmek amacıyla yeni bir ulaşım modeli başlatıyor. İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir’in açıklamasına göre, yalnızca dijital platformlar aracılığıyla hizmet verecek 2.500 “Uygulama Bazlı Taksi” çok yakında İstanbul yollarında olacak.

YOLCU YOLDAN ALINMAYACAK

Yeni sistem, mevcut sarı taksi tarifesini kullanacak ancak klasik taksi uygulamasından farklı olarak yoldan yolcu almayacak. Bu taksiler, yalnızca önceden belirlenmiş dijital uygulamalardan yapılan çağrılara cevap verecek. Bu sayede, ulaşım süreci daha şeffaf, izlenebilir ve güvenli hale gelecek.

Prof. Dr. Demir, sistemin temel hedefinin hem yolcu hem de şoför açısından daha güvenli bir ulaşım ortamı oluşturmak olduğunu belirterek, tüm yolculukların kayıt altına alınacağını ve böylece olası sorunların daha kolay çözülebileceğini ifade etti.

SÜRÜCÜLERE ZORUNLU EĞİTİM

Yeni modelin bir diğer önemli ayağı ise sürücülere yönelik eğitim programı. İBB, bu sisteme katılacak tüm şoförlere Ulaşım Akademisi aracılığıyla kapsamlı bir eğitim sunacak. Eğitim programının; müşteri ilişkileri, trafik kurallarına uyum, güvenli sürüş teknikleri ve dijital sistemlerin kullanımı gibi konuları kapsayacağı açıklandı.

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