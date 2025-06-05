Gol değil vergi kaçırmışlar! Maliye sporcuları yakın takibe aldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK), çeşitli branşlarda profesyonel olarak faaliyet gösteren sporcuların 5,3 milyar lira tutarındaki gelirini beyan etmediğini tespit etti. Aralarında futbolcuların da bulunduğu yüzlerce sporcu, izaha davet edildi.

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Kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında çalışmalarını sürdüren Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu kez profesyonel sporcuları mercek altına aldı. AA'nın Bakanlık kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Vergi Denetim Kurulu Risk Analiz Merkezi tarafından yürütülen analizler sonucu, futbol, basketbol ve voleybol gibi çeşitli branşlarda aktif olan 4 bin 588 sporcunun gelirleri incelendi.

Yapılan detaylı araştırmalarda, açık kaynaklar da dahil olmak üzere gelir düzeyini ortaya koyabilecek her türlü bilgi değerlendirildi. Analiz sonucunda yaklaşık 5,3 milyar liralık ücret gelirinin beyan edilmediği belirlendi. En yüksek beyan dışı kazancın 3,7 milyar lira ile futbolculardan kaynaklandığı, bunu 1,15 milyar lira ile basketbolcuların izlediği, kalan kısmın ise diğer branşlara ait olduğu ifade edildi.

Bu kapsamda, 310 sporcu, 2024 yılına ait gelirleriyle ilgili açıklama yapmaları amacıyla izaha davet edildi. Söz konusu sürecin ardından beyanlarını düzeltmeyen sporculara cezalı vergi tahakkuk ettirileceği bildirildi.

Yabancı uyruklu sporcular

Listenin içinde sezon sonunda Türkiye'den ayrılması beklenen yabancı uyruklu sporcuların da yer alması nedeniyle, VDK ilgili kulüplerle önceden iletişime geçti. Amaç, bu kişilerin ülkeden ayrılmadan önce Türkiye’de elde ettikleri kazançlara ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlamak.

Süper Lig'de forma giyen ve sözleşmesi sona eren bir yabancı futbolcunun, izaha davet yazısının ardından 70 milyon TL tutarında vergi ödeyerek beyanda bulunduğu kaydedildi.

Sporcuların süreci gönüllü olarak tamamlamasını bekliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuyla ilgili açıklamasında, yüksek gelir grubuna giren kesimlerin vergilendirilmesinde gönüllü uyumun esas alındığını vurguladı. “Çok kazananların da adil şekilde vergilendirilmesi yönünde çalışmalarımız sürüyor. Bu çerçevede sporculara odaklandık. İzaha davet edilen sporcuların süreci gönüllü olarak tamamlamasını bekliyoruz. Aksi halde cezalı tarhiyat uygulanacaktır,” ifadelerini kullandı.