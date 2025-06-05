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Netflix abonelik ücretlerine zam geldi! En düşük tarife 200 liraya yaklaştı

Netflix abonelik ücretlerine zam geldi! En düşük tarife 200 liraya yaklaştı

Netflix Türkiye fiyatlarına zam geldi. Yeni güncellemeyle birlikte abonelik fiyatlarına ortalama yüzde 26'lık artış oldu. En düşük Netflix paketinin ücreti 149,99 TL'den 189,99 TL'ye yükseltildi.

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Önde gelen dijital yayın platformlarından Netflix'ten, Türkiye’deki abonelik ücretlerine bir zam kararı daha geldi. Abonelik fiyatlarına ortalama yüzde 26’lık bir artış yapıldı. Netflix resmi internet sitesinde fiyatlarda güncelleme yapılırken, Temel, Standart ve Premium paket fiyatları da arttı.

Netflix abonelik ücretinde en düşük rakam 189.99 lira olurken, en yüksek abonelik ücreti de 379.99 liraya yükseldi. Netflix abonelik ücretleri şöyle oldu;

Netflix abonelik ücretleri eski fiyatlar ve yeni fiyatlar şöyle:

Netflix abonelik ücretlerine zam geldi! En düşük tarife 200 liraya yaklaştı - Resim: 0

Netflix abonelik ücretlerine zam geldi! En düşük tarife 200 liraya yaklaştı - Resim: 1

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