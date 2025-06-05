Bayram namazı saat kaçta nasıl kılınır? Tüm illerin namaz vakti İstanbul, Ankara, Bursa...

Kurban Bayramı arefesinde Diyanet İşleri Başkanlığı bayram namazı saatlerini yayınladı. Kurban Bayramı namazı İstanbul'da saat 06:08, İzmir'de saat 06:22, Ankara'da saat 05:55'de, Adana'da 05.52'de kılınacak. Konya'da bayram namazı saat 06:01'de kılınırken Bursa'da saat 06:10'de Balıkesir'de ise saat 06:16 kılınacak. Bayram namazı 2 rekattır ve 'Kurban bayramı için' niyet edilerek kılınır.

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Kurban Bayramı 6 Haziran 2025 cuma günü başlıyor. Kurban bayramı, sabah kılanacak bayram namazı ile başlayacak. Diyanet İşleri tarafı tüm illerin Kurban Bayramı namaz vakitlerini açıkladı. Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

Adana: 05:52, Adıyaman: 05:39, Afyonkarahisar: 06:07, Ağrı: 05:15, Aksaray: 05:54,Amasya: 05:41 Ankara: 05:55, Antalya: 06.11, Ardahan: 05:13, Artvin: 05:16,Aydın: 06:20, Balıkesir: 06:16, Bartın: 05:53, Batman: 05:27 Bayburt: 05:25,Bilecik: 06:06 Bingöl: 05:27, Bitlis: 05:22 Bolu: 05:58, Burdur: 06:11,Bursa: 06:10, Çanakkale: 06:20, Çankırı: 05:50, Çorum: 05:45, Denizli: 06:15,Diyarbakır: 05:30 Düzce: 05:59, Edirne: 06:16, Elazığ: 05:33, Erzincan: 05:29,Erzurum: 05:21, Eskişehir: 06:05, Gaziantep: 05:44, Giresun: 05:30, Gümüşhane: 05:27,Hakkari: 05:17, Hatay: 05:51, Iğdır: 05:10, Isparta: 06:09

İstanbul: 06:08, İzmir: 06:22, Kahramanmaraş: 05:44, Karabük: 05:53, Karaman: 06:00, Kars: 05:12,Kastamonu: 05:48, Kayseri: 05:47, Kilis: 05:46, Kırıkkale: 05:53, Kırklareli: 06:13,Kırşehir: 05:52, Kocaeli: 06:05, Konya: 06:01, Kütahya: 06:08, Malatya: 05:37,Manisa: 06:20, Mardin: 05:30, Mersin: 05:55, Muğla: 06:20 Muş: 05:23,Nevşehir: 05:51, Niğde: 05:52, Ordu: 05:32,

Osmaniye: 05:48, Rize: 05:22,Sakarya: 06:03, Samsun: 05:38, Şanlıurfa: 05:38, Siirt: 05:24, Sinop: 05:40,Şırnak: 05:22 Sivas: 05:39, Tekirdağ: 06:14, Tokat: 05:39, Trabzon: 05:25,Tunceli: 05:30, Uşak: 06:12, Van: 05:16, Yalova: 06:08, Yozgat: 05:47, Zonguldak: 05:55

Bayram namazı nasıl kılınır?

Kurban Bayram Namazı 2 rekatlık vacip bir namazdır. Bayram namazına "Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama" denilerek başlanır.

Bayram namazı şöyle kılınır;

1. Rekat: İmam sesli, cemaat ise sessiz bir şekilde “Allahuekber” diyerek iftitah tekbiri alır ve eller bağlanır. Sessiz bir şekilde “Subhaneke” duası okunur. Sonra imamla birlikte ilave tekbirlere geçilir. “Allahuekber” denilerek eller kulak hizasına kaldırılır ve 1. tekbir alınır. Daha sonra eller bağlanmaz, aşağıya salınır. “Allahuekber” denilerek eller kulak hizasına kaldırılır ve 2. tekbir alınır. Daha sonra eller bağlanmaz, aşağıya salınır.

“Allahuekber” denilerek eller kulak hizasına kaldırılır ve 3. tekbir alınır. 3. tekbirden sonra eller bağlanır. İmam sessiz bir şekilde “Euzu-Besmele” çeker ve sesli bir şekilde “Fatiha Suresi”ni okur. Cemaat imamı dinler, rüku ve secdeye gidilir.



2. Rekat: İmam sessiz bir şekilde “Euzu-Besmele” çeker ve sesli bir şekilde “Fatiha Suresi” ve bir “Zammı Sure” okur. “Allahuekber” denilerek eller kulak hizasına kaldırılır ve 1. tekbir alınır. Daha sonra eller bağlanmaz, aşağıya salınır. “Allahuekber” denilerek eller kulak hizasına kaldırılır ve 2. tekbir alınır. Daha sonra eller bağlanmaz, aşağıya salınır. “Allahuekber” denilerek eller kulak hizasına kaldırılır ve 3. tekbir alınır. Daha sonra eller bağlanmaz, aşağıya salınır. “Allahuekber” denilerek 4. tekbir getirilir fakat eller kaldırılmaz. Tekbirden sonra direkt rükuya gidilir. Rüku ve secde yapıldıktan sonra oturulur. Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbena duaları okunur. Duaların ardından “Esselamu aleyküm ve rahmetullah” denilerek önce sağa sonra tekrar “Esselamu aleyküm ve rahmetullah” denilerek sola selam verilir. Selam verildikten sonra tüm cemaat sesli bir şekilde 3 defa teşrik tekbiri getirir. Daha sonra hutbe dinlenir ve Bayram Namazı tamamlanmış olur.