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Otoyol ücretlerine otomatik zam! Yeni sistemin detaylarına bakın, sürücüler dikkat

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Otoyol ücretlerine otomatik zam! Yeni sistemin detaylarına bakın, sürücüler dikkat

Her yıl milyonlarca aracın kullandığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda olan otoyollarda ücretler Yeniden Değerleme Oranı kadar otomatik olarak artacak. 2024 yılının yeniden değerleme oranı yüzde 43.93 olarak belirlenmişti.

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Karayolları Genel Müdürlüğünün Sorumluluğu Altında Bulunan Otoyollar ile Erişme Kontrolünün Uygulandığı Karayollarında Geçiş Ücretlerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kara yollarının geçiş ücretinde, her takvim yılı başında, o yıl için bir önceki yıla ilişkin Vergi Usul Kanunu hükümleri doğrultusunda tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artış yapılacak. Geçiş ücretlerindeki artış neticesinde çıkan küsurat, en yakın 1 Türk lirası ve katlarına yuvarlanacak.

Her yıl başında yıllık üretici fiyat endeksi değerleriyle artış yapılıyordu

Daha önce bu ücret, her yıl başında yıllık üretici fiyat endeksi değerleriyle artış yapılarak belirleniyordu.

Yönetmelik, 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.

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