Bakan Tunç'tan Özgür Özel'e: Yargıya tehdit hukuk devletine saldırıdır

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik sözlerine tepki göstererek, yargıya yönelik tehditlerin hukuk devletine açık bir saldırı olduğunu söyledi. Tunç, yargı mensuplarının hedef gösterilemeyeceğini vurgularken, Türk yargısının bağımsız şekilde görevini sürdüreceğini belirtti.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik mitingde sarf ettiği sözler üzerine yazılı bir açıklama yayımladı. Tunç, “Yargıya yönelik tehditkâr ifadeler hukuk devletine açık bir saldırıdır” diyerek, yargı mensuplarının hedef gösterilemeyeceğini ve yargının baskı altında bırakılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı. Açıklamasında, yargının bağımsız ve tarafsız şekilde görevini sürdüreceğini belirten Tunç, "Adaletin terazisi sadece hukukla işlemeye devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, anayasanın 138. maddesine atıfta bulunarak hâkim ve savcıların görevlerini hiçbir kişi ya da makamdan talimat almadan, sadece hukuk ve vicdanla yerine getireceğini hatırlattı. Henüz yargı süreci devam ederken, savcılık makamını hedef alan söylemlerin adil yargılanma hakkını zedeleyeceğini belirten Tunç, “Tehdit ve hakaretle yargıya yön verilmesi mümkün değildir” dedi. Yargı kararlarının hem hukuken hem de kamuoyu nezdinde denetime açık olduğunu ifade eden Tunç, “Türk yargısı hiçbir baskıya boyun eğmeden görevini sürdürecektir” değerlendirmesinde bulundu.

İşte Yılmaz Tunç'un o paylaşımı: