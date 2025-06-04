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Bakan Uraloğlu duyurdu: Ankara-Şam uçuşları başlıyor

Bakan Uraloğlu duyurdu: Ankara-Şam uçuşları başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AJet'in İstanbul Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa havalimanlarından Suriye'nin başkenti Şam'a düzenli uçuşlara başlayacağını duyurdu. İlk seferin 16 Haziran'da İstanbul’dan yapılacağını belirten Uraloğlu, haftalık 7 güne kadar çıkması planlanan karşılıklı seferlerin Temmuz itibarıyla artırılacağını açıkladı.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AJet'in İstanbul Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa havalimanlarından Suriye'nin başkenti Şam'a uçak seferlerine başlayacağını bildirdi.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Şam'a yönelik uçuş planlamasına ilişkin bilgi verdi.

AJet'in Suriye'nin başkentine seferler gerçekleştireceğini belirten Uraloğlu, "16 Haziran'da İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Şam Uluslararası Havalimanı'na ilk sefer yapılacak. 17 Haziran Salı günü ise Ankara Esenboğa Havalimanı ile Şam Uluslararası Havalimanı arası seferler başlayacak" ifadelerini kullandı. 

İLK SEFER SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDAN YAPILACAK

 Uraloğlu, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan pazartesi, çarşamba, cuma ve cumartesi olmak üzere haftada 4 gün Şam Uluslararası Havalimanı'na yönelik karşılıklı sefer yapılacağını aktardı.

Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan salı, perşembe ve pazar olmak üzere haftada 3 gün Şam Uluslararası Havalimanı'na karşılıklı sefer yapılacak. Temmuz ayından itibaren ise İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Şam'a seferlerin 7 güne çıkarılması planlanıyor".

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