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Trump’tan Powell’a istihdam tepkisi: İnanılmaz biri...

Trump’tan Powell’a istihdam tepkisi: İnanılmaz biri...

ABD'de özel sektör istihdamı Mayıs ayında sadece 37 bin artarak 110 binlik beklentinin oldukça altında kaldı; işe alım hızı Mart 2023'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi. Verilere tepki gösteren ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell'ı hedef alarak faiz indirimi çağrısı yaptı.

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ABD'de tarım dışı istihdam verileri için öncü gösterge olarak kabul edilen özel sektörde istihdam, piyasa beklentilerinin altında açıklandı.

ABD Başkanı Donald Trump, kötü gelen verilere yönelik olarak Fed Başkanı Jerome Powell'ı hedef gösterdi.

ADP Araştırma Enstitüsü ve Stanford Digital Economy Lab iş birliğiyle hazırlanan rapora göre, Mayıs ayında özel sektörde istihdam 37 bin arttı. Piyasalar istihdamda 110 bin artış olacağını öngörüyordu.

Bir önceki ayın istihdam rakamı 62 bin seviyesinden 60 bine revize edildi.

Mayıs ayında işe alım hızı Mart 2023'ten bu yana en düşük seviyede kaldı.

TRUMP POWELL'I SUÇLUYOR

ABD Başkanı Donald Trump kötü gelen veri sonrasında sosyal medya hesabından faiz indirimi çağrısı yaptı.

Trump "İstihdam rakamları çıktı, Powell şimdi faiz oranlarını düşürmeli" dedi.

Powell için "İnanılmaz biri" diyen Trump, Avrupa'nın faizi 9 kez düşürdüğünü de söyledi.

FED FAİZİ DEĞİŞTİRMİYOR

Fed en son aldığı kararla faizi yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit bırakmıştı.

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