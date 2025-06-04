Bakan Güler: Türkiye olarak barış ve istikrara katkılar sağlamaya devam edeceğiz

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Türkiye olarak NATO'nun güvenlik politikası ve stratejik hedefleri doğrultusunda bölgesel ve küresel güvenlik, barış ve istikrara katkılar sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel'de bulunan Yaşar Güler, NATO Karargahı'nda görev yapan personelin Kurban Bayramı'nı kutlayarak, onlara hitaben konuştu.

NATO Karargahı'nda görevli personelle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduğunu belirten Güler, bölgesel ve küresel gerginliklerin ciddi ölçüde arttığını, pek çok bölgede çatışmaların savaşlara evrildiğini, bu bağlamda tüm dünyayı derinden etkileyen kritik bir süreçten geçildiğini kaydetti.

Güler, bu kaotik dönemin, kurulduğu günden bugüne en büyük, aynı zamanda en başarılı savunma ve güvenlik paktı olan NATO'nun varlığını her zamankinden daha önemli hale getirdiğini vurguladı.

NATO'nun mevcut güvenlik sorunlarına yapısal ve güçlü çözümler getirebilmek için proaktif tedbirler aldığını hatırlatan Güler, "Stratejik ve bir o kadar zorlu bir coğrafyada bulunan ülkemiz de risk ve tehditler karşısında stratejik yaklaşımlar geliştirmekte, kolektif yükün kendisine düşen kısmını da en iyi şekilde yerine getirmektedir. Bu bağlamda Türkiye, NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip olarak ittifakın harekat ve misyonlarına en çok katkıda bulunan üyeler arasında yer almaktadır." ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), geçen yıl devraldığı NATO KFOR Komutanlığını, büyük bir başarıyla yerine getirdiğini anımsatan Güler, şunları kaydetti:

"Komutayı üstlendiğimiz süre boyunca NATO ve Birleşmiş Milletler kararlarına uygun olarak, uluslararası sorumluluğun gerektirdiği tam bir tarafsızlık, şeffaflık ve profesyonellik anlayışı ile hareket ettik. Halihazırda yüksek bir hassasiyet ve titizlikle KFOR Komutan Yardımcılığını da yürütmekte, bölgenin istikrarına önemli katkıda bulunmaya devam etmekteyiz.

Bu kritik misyonun komutanlığını ekim ayında yeniden üstleneceğiz. Ülkemizin NATO'ya bu şekilde katkıları devam ederken Avrupa-Atlantik coğrafyasında güvenlikle ilgili meselelerde en mühim platform olmayı sürdüren NATO da ülkemizin güvenliğinde merkezi bir role sahiptir."

"Müttefiklerin dayanışma ruhuna uygun hareket etmesi zaruri"

Bakan Güler, NATO üyeleri ne kadar güçlü olursa, ittifakın da o kadar güçlü olacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda özellikle vurgulamam gerekirse 75'inci yılına ulaşan NATO'nun daha da güçlenmesi mühim olduğu gibi müttefiklerin birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuna uygun hareket etmesi de bir o kadar zaruridir.

Bilhassa pek çok terör örgütüyle başarıyla mücadele eden ülkemizin bu çabalarına müttefiklerimizin de destek vermesi son derece önemlidir. Türkiye olarak NATO'nun güvenlik politikası ve stratejik hedefleri doğrultusunda bölgesel ve küresel güvenlik, barış ve istikrara katkılar sağlamaya devam edeceğiz."

Türkiye'nin, bölgesel ve küresel meselelere karşı yürüttüğü aktif diplomasisi, seçkin, saygın, caydırıcı ve güçlü ordusu, yerli, milli ve modern savunma sanayisi ile uluslararası alanda etkin bir rol oynadığının altını çizen Güler, şöyle devam etti:

"Birçok coğrafyada üstlendiğimiz çok yönlü görevler, Türkiye'nin artık müzakere masalarının vazgeçilmez bir üyesi ve güvenlik mimarisinin başat bir aktörü olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Ulaştığımız bu üstün seviyeyi çok iyi anlamalı, bu gücümüzü muhafaza edip daha da üst seviyelere taşıyabilmek için her birimiz kendi alanımızda büyük bir şevk ve gayretle çalışmalarımızı sürdürmeliyiz."

Güler, Mehmetçiğin, ülke güvenliğinin sağlanmasından hudutların korunmasına, terörle mücadeleden Mavi ve Gök Vatandaki hak ve menfaatlerin muhafazasına kadar tüm faaliyetlerini yüksek bir fedakarlıkla yerine getirdiğini vurguladı.

"Stratejik bakış açılarının gelişmesine fayda sağlayacak"

NATO Karargahı'nda görevli Mehmetçiğin de hayati vazifeler üstlendiğine işaret eden Güler, burada görevli personele şöyle seslendi:

"Uluslararası arenada ülkemizin saygınlığını ve itibarını temsil etme misyonu NATO Karargahı'nda sizlere emanet edilmiştir. Sizler tüm nitelikleriniz hassasiyetle dikkate alınarak emsalleriniz arasından bu kıymetli görevlere seçildiniz. Buradaki sorumluluklarınızla bir yandan ülkemizi ve kahraman ordumuzu en güzel şekilde temsil ederken diğer yandan da tüm dünyanın güvenli geleceğine katkılarda bulunuyorsunuz.

Şüphesiz ki vazifelerinizin icrasında önemli tecrübeler kazanıyorsunuz, eminim ki daha fazlasını da kazanacaksınız. Bu tecrübeler hem kişisel olarak hem de Silahlı Kuvvetlerimizin gelişimi açısından kayda değer olacaktır. Ülkemize döndüğünüzde buradaki kazanımlarınızı arkadaşlarınız ile paylaşmanız, onların da stratejik bakış açılarının gelişmesine fayda sağlayacaktır."

Güler, NATO Karargahı'nda bulunan personele, görev süreleri boyunca, bölgesel ve küresel gelişmeleri yakından takip ederek, bunları çok boyutlu bir perspektifle değerlendirebilmelerinin ne kadar önemli olduğunu hatırlattı.

"Ekip halinde ve dayanışma içinde hareket ediniz"

NATO Karargahı'nda görevli Mehmetçiğin, sahip oldukları özellik ve azimleriyle sergileyecekleri gayretin, sorumluluklarını en mükemmel şekilde ifa etmesine imkan tanıyacağını vurgulayan Güler, "Unutmayınız ki inançlı, planlı ve çalışkan olduğunuz sürece, başarı daima yanı başınızda olacaktır. Tüm bu hususlarla birlikte milli, manevi ve mesleki değerlerimiz ışığında aldığınız eğitim ve kurslar da sizlere tevdi edilen vazifenin altından rahatlıkla kalkmanızı sağlayacaktır." görüşlerini dile getirdi.

Milli Savunma Bakanı Güler, şunları ifade etti:

"Üstlendiğiniz tüm görevlerinizde birinci önceliğiniz, ülkemizin hak ve menfaatlerinin korunması ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin yüksek itibarının gözetilmesidir. Bunun farkında olarak her türlü iş ve faaliyetinizde elinizden gelen azami gayreti gösteriniz. Daha da iyisini yapabilirim diyerek idealist ve vizyoner bir bakış açısıyla kendinizi sürekli geliştiriniz. Ayrıca vazifelerinizde başarı sağlamanız, disiplin ve işbirliğini de gerekli kılmaktadır.

Dolayısıyla takım ruhu ve birlikte çalışabilme becerisini göz ardı etmeden ekip halinde ve dayanışma içinde hareket ediniz. Öte yandan buradaki göreviniz sırasında, diğer ülkelerin personeli ile de iyi ilişkiler geliştiriniz. Aynı şekilde hal ve hareketleriniz, kılık ve kıyafetiniz, disiplininiz ve duruşunuz herkese örnek olsun. Çalışmalarınıza şahit olan muhataplarınız, Türk askerinin yüksek ruh gücünü ve karakterini görsün."

Bakan Güler, konuşmasının sonunda NATO Karargahı'nda görevli personelin ve ailesinin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.