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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Umman Sultanı El Said telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Umman Sultanı El Said telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenerek devam ettiğini vurguladı. Görüşmede ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınırken, Erdoğan, Sultan El Said’in Kurban Bayramı’nı da tebrik etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Umman ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Umman ile iş birliğinin her alanda güçlendiğini, ilişkileri geliştirmek için gayret göstermeye devam edeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanımız görüşmede Umman Sultanı El Said’in Kurban Bayramı’nı da kutladı.

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