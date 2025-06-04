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Nihat Genç aslen nereli evli mi eşi kimdir? Ünlü yazar entübe edildi hastalığı...

Nihat Genç aslen nereli evli mi eşi kimdir? Ünlü yazar entübe edildi hastalığı...

Bir süredir akciğer kanseri nedeniyle tedavi gören yazar Nihat Genç'in günlerdir yoğun bakımda olduğu ve dün entübe edildiği öğrenildi. Nihat Genç aslen Trabzonlu. Sivri dili ile bilinen Nihat Genç evli ve bir çocuk babası. Nihat Genç eşi ve çocuğunu medyadan hep uzak tuttu.

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Akciğer kanserine yakalandığı ve hastanede tedavi gördüğü öğrenilen gazeteci-yazar Nihat Genç'ten üzücü haber geldi. Gazeteci Erdem Atay, Genç'in 4 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğünü ve dün itibarıyla entübe edildiğini duyurdu.

Kanser tedavisi görüyordu
Erdem Atay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Nihat Genç'in son sağlık durumunu şöyle aktardı:
-"Nihat Genç’in sağlık durumu ile ilgili Türk milletine duyuru… Türkiye’nin vicdanı Nihat Ağabeyimiz dört gündür bir hastanede yoğun bakımda. Dün öğlenden beri entübe edilmiş durumda. Tüm namuslu insanların duaları onunla olacaktır. "

Nihat Genç evli mi eşi ve çocukları kimdir? 

Nihat Genç aslen nereli evli mi eşi kimdir? Ünlü yazar entübe edildi hastalığı... - Resim: 0

Nihat Genç, 1956 yılında Trabzon'da doğdu. Evli olan Nihat Genç eşini ve. çocuğunu hep medyadan uzak tuttu. Ortaokul ve lise eğitimini Trabzon Ticaret Lisesi'nde tamamlayan Nihat Genç, Sağlık İdaresi Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. Eğitim hayatının ardından memuriyete adım atan Genç, Sağlık Bakanlığı'na bağlı Ankara Rehabilitasyon Merkezi ile Kültür Bakanlığı'nda toplam dokuz yıl görev yaptı. Aynı dönemde çeşitli dergi ve gazetelerde teknik işler üstlenerek medya dünyasına giriş yaptı.

Nihat Genç aslen nereli evli mi eşi kimdir? Ünlü yazar entübe edildi hastalığı... - Resim: 1Gazetelerde köşe yazarlığı da yapan Nihat Genç, Sky Türk ekranlarında Serdar Akinan'la birlikte sunduğu "Nihat Genç ile Ne Var Ne Yok" programıyla tanındı. Sivri diliyle bilinin Nihat Genç bir süredir kanser tedavisi görüyordu. 

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