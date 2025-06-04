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Fenerbahçe açıkladı: Resmi imza sayısı belli oldu

Fenerbahçe açıkladı: Resmi imza sayısı belli oldu

Fenerbahçe’de olağanüstü seçimli genel kurul talebiyle başlatılan imza süreciyle ilgili kulüpten açıklama yapıldı.

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Fenerbahçe'nin olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için kongre üyeleri imza toplama sürecini sürdürüyor. Kongre üyelerinin topladığı imza sayılarının 10 bine ulaştığı öne sürülürken kulübe gönderilen imza sayısını Fenerbahçe Spor Kulübü açıkladı. Buna göre noter yoluyla 151, Yüksek Divan Kurulu eliyle 78 olmak üzere toplam 229 imza toplandı. 

Fenerbahçe Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:

"Kulüp tüzüğümüzün ilgili hükümleri gereği Olağanüstü Genel Kurul talebiyle toplanan imzalar hakkında, bugüne dek sürecin sağlıklı ilerlemesi ve manipülasyona açık hale gelmemesi adına herhangi bir açıklama yapılmamıştır.

Daha önce de vurguladığımız gibi, tüzüğümüzde kongre üyelerimize tanınan her hakkı, kulüp demokrasimizin temel unsurlarından biri olarak görmekte ve saygı duymaktayız. Ancak unutulmamalıdır ki, Fenerbahçe’nin köklü gelenekleri ve kurumsal kültürü doğrultusunda, kulüp tarihimizde Olağanüstü Genel Kurul hiçbir zaman imza toplanarak gerçekleşmemiştir.

Ne var ki, gelinen noktada özellikle sosyal medya mecralarında gerçeklerle ilgisi olmayan, yalan ve iftira niteliğindeki iddialarla kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir algı çalışması yürütüldüğü açıktır. Bu nedenledir ki, sürecin şeffaflığı ve sağlıklı ilerleyişinin devamlılığı  adına, kanun ve tüzük hükümlerimiz çerçevesinde kulübümüze ulaştırılmış imza beyannamelerine dair detaylı bilgileri kamuoyuyla paylaşma kararı alınmıştır.

• Noter Tarafından Posta Yoluyla Teslim Alınan Beyanname: Noter aracılığıyla posta yoluyla ulaştırılan beyannameler, Hukuk Departmanımız tarafından teslim alınmaktadır. 04.06.2025 tarihi itibarıyla bu yolla 151 beyanname kulübe ulaşmış ve kayıt altına alınmıştır.

• Yüksek Divan Kurulu (YDK) Eliyle Teslim Alınan Beyanname: Yüksek Divan Kurulu’na teslim edilen beyannameler, YDK Sekreterliği tarafından Hukuk Departmanımıza imza karşılığında teslim edilmiştir. 04.06.2025 itibarıyla bu yöntemle 78 beyanname alınmış ve kayda geçirilmiştir.

Bu bilgiler ışığında, kulübümüze bugüne kadar teslim edilen toplam imza beyannamesi sayısı 229’dur. Süreç, kulübümüz tarafından titizlikle ve yasal çerçevede yürütülmeye devam edecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.”

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