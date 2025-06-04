BIST 9.475
DOLAR 39,17
EURO 44,95
ALTIN 4.250,92
HABER /  EKONOMİ

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,13 değer kazanarak 9.474,96 puandan tamamladı.

Abone ol

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 197,84 puan artarken, toplam işlem hacmi 75,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,96, holding endeksi yüzde 1,11 değer kazandı.

Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 4,97 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalarda, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının yumuşayabileceğine yönelik beklenti ve makroekonomik verilerden alınan sinyaller risk iştahını artırdı.

Öte yandan yarın Arife günü nedeniyle borsada işlemler 12.40'a kadar gerçekleştirilecek.

Analistler, yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı, Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirtti.

ECB'nin politika faizlerinde indirime gitmesine kesin gözüyle bakıldığını ifade eden analistler, yatırımcıların Avrupa Merkez Bankası (ECB), Başkan Christine Lagarde'ın açıklamalarından Bankanın bundan sonraki politikalarına ilişkin ipucu arayacağını aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.600 puanın direnç, 9.300 ve 9.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Erdoğan imzaladı! Binlerce kişinin beklediği İnfaz Düzenlemesi Resmi Gazete'de
Erdoğan imzaladı! Binlerce kişinin beklediği İnfaz Düzenlemesi Resmi Gazete'de
Özgür Özel: Bunların hesabını sormazsam namerdim
Özgür Özel: Bunların hesabını sormazsam namerdim
Ömer Çelik'ten bayramlaşma açıklaması
Ömer Çelik'ten bayramlaşma açıklaması
Bakan Güler: Türkiye olarak barış ve istikrara katkılar sağlamaya devam edeceğiz
Bakan Güler: Türkiye olarak barış ve istikrara katkılar sağlamaya devam edeceğiz
Bakan Uraloğlu: Trabzon'da 288 personel ve 14 dron ile çalışmalar devam ediyor
Bakan Uraloğlu: Trabzon'da 288 personel ve 14 dron ile çalışmalar devam ediyor
Victor Osimhen kalacak mı? Okan Buruk'tan transfer açıklaması
Victor Osimhen kalacak mı? Okan Buruk'tan transfer açıklaması
İstanbul'daki müzakereler sonrası Putin'den ilk açıklama
İstanbul'daki müzakereler sonrası Putin'den ilk açıklama
Fenerbahçe açıkladı: Resmi imza sayısı belli oldu
Fenerbahçe açıkladı: Resmi imza sayısı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Umman Sultanı El Said telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Umman Sultanı El Said telefonda görüştü
Nihat Genç aslen nereli evli mi eşi kimdir? Ünlü yazar entübe edildi hastalığı...
Nihat Genç aslen nereli evli mi eşi kimdir? Ünlü yazar entübe edildi hastalığı...
Papara kullanıcılarına kötü haber! Hesaplara bloke geldi
Papara kullanıcılarına kötü haber! Hesaplara bloke geldi
Tapu sahipleri dikkat! Başvurmayan hakkını kaybedecek
Tapu sahipleri dikkat! Başvurmayan hakkını kaybedecek