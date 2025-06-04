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Erdoğan imzaladı! Binlerce kişinin beklediği İnfaz Düzenlemesi Resmi Gazete'de

Erdoğan imzaladı! Binlerce kişinin beklediği İnfaz Düzenlemesi Resmi Gazete'de

Kamuoyunda '10. Yargı Paketi' olarak bilinen İnfaz Düzenlemesi kanun teklifi Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Kamuoyunda "10. Yargı Paketi" olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilmişti.

YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan infaz düzenlemesi yürürlüğe girdi.

CEZASIZLIK ALGISI ORTADAN KALDIRILIYOR

Düzenleme ile toplumdaki cezasızlık algısı ortadan kaldırılıyor. Bu kapsamda denetimli serbestlikte yeni dönem başlayacak.

Hükümlüler denetimli serbestlikten yararlanmak için cezanın onda birini ceza infaz kurumunda geçirmek zorunda olacak. Bu süre beş günden az olamayacak.

Teklif ile konutta infazın kapsamı da genişletilecek. Kadın, çocuk ve 65 yaş üstü için konutta infazın süresi 1 yıldan 3 yıla çıkarılacak.

HASTA VE ENGELLİ MAHKUMLARA EV HAPSİ

Hasta ve engelli mahkumlara adli tıp raporuna göre konutta hapis cezası getirilecek.

Düzenleme ile suça teşebbüs edenlere daha az indirim yapılması sağlanacak. Kasten yaralama ve tehdit suçlarının cezaları artırılacak. Böylece, caydırıcılık sağlanarak suç işlenmeden önlenecek.

Kabul edilen teklifte, trafikte işlenen suçlara karşı düzenlemeler de yer alıyor.

Alkol ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullanma suçunun cezası 6 aydan 2 yıla kadar hapis olacak.

8 MADDE ÇIKARILDI

30 madddelik yasa teklifinde muhalefetin itiraz ettiği 8 madde ise Genel Kurul'da verilen önergelerle teklif metninden çıkarıldı.

Bunlardan bir tanesi ses ve gaz fişeği atabilenler de dahil silahla ateş eden veya patlayıcı madde kullanan kişilere 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilmesini öngören madde.

Diğeri ise bir kişinin aracının önünü kesene ya da durdurana bir yıldan 3 yıla kadar hapis verilmesine yönelik düzenleme..

Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçunun kişilerin toplu olarak bulundukları yerlerde işlenmesini nitelikli hal kapsamına alınmasını öngören düzenleme de metinden çıkarılan maddeler arasında yer alıyor..

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