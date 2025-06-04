Ömer Çelik'ten bayramlaşma açıklaması

AK Parti MYK toplantısının ardından konuşan Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Gazze’deki saldırıları "soykırım" olarak nitelendirerek İsrail Başbakanı Netanyahu’nun yargılanması gerektiğini söyledi. Onuncu Yargı Paketi kapsamında tahliye sürecinin sürdüğünü belirten Çelik, SDG ile Türkiye arasında herhangi bir görüşme olmadığını ve terör örgütlerinin tüm yapılarıyla silah bırakması gerektiğini vurguladı.

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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Parti Genel Merkezi'nde başladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik toplantıya dair açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Gazze'deki soykırımın, maalesef her geçen gün, daha çok çocuk ölümü, daha çok kadın ölümüne yol açacak şekilde devam etmesidir. Tabi bugün gördüğünüz gibi basına yansıyan bir haber vardı. Bu katliam şebekesinin başındaki Netanyahu, çapraz sorguya alındı yolsuzluktan. Ve en temel basın yayın organlarına yansıyan Netanyahu, yolsuzlukla ilgili yapılan bu çapraz sorguda yaklaşık 1788 kere yabancı basına yansıyan bu rakam, bilmiyorum diyor, hatırlamıyorum diyor. Yani kendi ülkesinde ağır bir şekilde her türlü usulsüzlükten, yolsuzluktan yargılanan birisi, esasında insan öldürerek, katliam gerçekleştirerek ve soykırım siyasetine imza atarak kendi kişisel durumunu kurtarmaya çalışıyor. Maalesef dünyada bunu izliyor. Ama eninde sonunda defalarca görüldüğü gibi bu soykırım şebekesi Gazze halkı karşısında mağlup olacak. Soykırım şebekesi Gazze halkı karşısında mağlup olacak. Ve bu şebeke eninde sonunda uluslararası mahkemelerde yargılanacak. Bugün batıda bir ülkede bir öğrenci, bir sanatçı, başka başka yerlerde bulundukları ortamda Filistin bayrağı açtılar. Ve enteresan bir ifade kullanıyorlar. Diyorlar ki bu herhangi bir devletin bayrağı gibi düşünmeyin bunu. Şu anda yeryüzünde en asil direnişi ortaya koyan bir halkın bayrağı. Dolayısıyla insanlığı temsil ediyor diye. Tabi Kurban Bayramı'na girerken bu açıdan son derece buradaki soykırım devam etmesinden dolayı son derece üzgünüz.

"BU SOYKIRIMIN ALTINDA BAYRAM KUTLAMAK ANLAMLI DEĞİL"

Ama şu, cumhurbaşkanımızın yürüttüğü diplomasi ve bütün platformlarda en güçlü şekilde Filistin davasını gündeme getirmesiyle ortaya koyduğu hareketlilik başta olmak üzere eninde sonunda bu galip gelecek ve bu katliam şebekesi yargılanacak. Gazze halkı inşallah en kısa zamanda daha huzurlu ve barış içinde bir bayrama kavuşacak diye biliyoruz. Tabi bu soykırımın altında bayram kutlamak çok anlamlı değil ama yeryüzünde tabi ki bayram kutlanacaksa, bayramla ilgili bir tebrik gönderilecekse, ülkemizde tabi ki şehit ailelerimizin ve gazilerimizin ve gazi ailelerimizin bayramı, yeryüzünde de bunu en çok hak eden Gazze'nin onurlu, soylu insanlarının özellikle son günlerdeki görüntülerde gördüğümüz gibi Gazze'nin asil kadınlarının ve bütün halkının bayramı mübarek olsun diyoruz.

ONUNCU YARGI PAKETİ

Tahliyeler için süreç işliyor. Tabii sayın Cumhurbaşkanımızın onayı ve resmi gazetede yayınlanmasıyla bu hayata geçecek. Kuşkusuz onun bir prosedürü var. Tabii hepimiz de arzu ediyoruz hızlı bir şekilde hayata geçmesini. Ama tabii Cumhurbaşkanlığı makamının o meseleyle ilgili bir prosedürü var. Onu da takip ediyoruz. Bayrama yetişimi gibi. Bu zaten bayram öncesinde yasanın çıkarılmasıyla ilgili konu bu şekildeydi. Ama tabii onun teknik bir süreci de var. O konuyla ilgili olarak şu anda bağlayıcı bir şey demiş olmayayım. Burada yaşlılar, kadınlar ve çocuklarla ilgili düzenlemeler var. İnşallah en kısa zamanda onların bu sonuca kavuşması ortaya çıkar.

BAYRAMLAŞMA OLACAK MI?

Bizim bayramlaşma listemizde Cumhuriyet Halk Partisi vardı. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi kendileri bir açıklama yapmışlar. Hiçbir şeyle, hiçbir partiyle bayramlaşmayacağız diye. Dolayısıyla bizim de kendileriyle bayramlaşmamız bu çerçevede söz konusu olmayacak. Tabii bayramların bir özelliği var. Bayramlar her şeyin paranteze alındığı ve biraz daha o günlerin daha anlamlı geçirildiği günler. Ama Cumhuriyet Halk Partisi hiç kimseyle bayramlaşmama kararı almış. Biz kendi bayramlaşma trafiğimizi genel başkan yardımcımız Belgin Hanım'ın başkanlığındaki heyetler vasıtasıyla sürdüreceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi kimseyle bayramlaşmasa da biz bütün vatandaşlarımızın ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş vatandaşlarımızın da bayramlarını tebrik ediyoruz.

"TÜRKİYE-SDG GÖRÜŞMESİ OLMADI"

SDG'deki ismin 'Türkiye'deki yetkililerle teması var' ifadesini biz de gördük. Sürecin adı PKK'nın kendisini feshetmesi ve silahlarını teslim etmesidir. Bu söylem olarak kalmamalıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu net bir şekilde ifade ettiler. PKK terör örgütünün bütün şubeleri, uzantıları ve illegal yapılarıyla birlikte feshedilmesi ve silah bırakılması gerekmektedir. PKK'nın uzantılarından ne kastediliyor. Suriye'de SDG, İran'da PEJAK ve benzeri yapılanmalar. Avrupa'da ve dünyanın başka yerlerinde illegal yapılarla terörün finansmanı işlemektedir. Bu terörün ideolojisini yaymakla ilgili birtakım oluşumların kendisini feshetmesi gerekmektedir. Konu terör örgütünün bütün şubeleri ile kendini feshetmesidir. Net bir şey söyledik; 'bununla ilgili olarak silah bırakma süreci tam ve eksiksiz gerçekleştirilmeli bu da Türkiye'nin kuracağı mekanizmalarla teyit edilecektir'. MİT ve TSK'nın terör örgütü silah bırakıyor mu, bırakıyorsa ne düzeyde bırakıyor? Bununla ilgili mekanizmalar hazır. Çok ayları geçmeyen zaman dilimi içinde bu silahların teslim edilmesi konusunda somut, kapsamlı ilerleme görmek istiyoruz. Türkiye SDG görüşmesi olmadı. Silah bırakırlarsa o zaman görüşme gerçekleşebilir. Özerk bir yapının yetkilileri gibi Türkiye yetkilileriyle görüştük gibi bir ifade doğru değildir. Zaman zaman mevcut silah bırakma sürecine katılmayacaklarına dair açıklamalar geliyor. Bu, emperyalist projelerin parçası olmaktan başka bir şey ifade etmez. Büyük güçler vekalet savaşları veriyor. Burada iki husus var. Sykes-Picot Anlaşması Anlaşması bölgeye huzursuzluk getirdi. Sykes-Picot Anlaşması'na karşıyız diyenlerin bölgede farklı şeyler peşinde koşanlar olduğunu gördük. Onlara cevap olarak 'Bir gece ansızın geliriz' oldu. Sınırımızda terör devletine müsaade etmeyeceğiz dedik. 'Türkiye, Kürtlerin kazanımlarına karşı çıkıyor' diyorlar. Mesele Suriye'deki Kürtlerin kazanımıysa Cumhurbaşkanımız, Esad'a 'Kürtlere de diğerlerine tanınan hakkı tanı' demişti. Cumhurbaşkanımız o dönemde Esad'a Kürtlere hakkının verilmesi gerektiğini söylüyordu. Mesele Suriye'deki Kürtlerin kazanımlarına karşı olmak değil.