İBB soruşturmasında yeni gelişme! İtirafçı olan Aziz İhsan Aktaş'a tahliye

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla tutuklanan ve birçok CHP'li isme rüşvet verdiğini söyleyen iş insanı Aziz İhsan Aktaş, etkin pişmanlıktan yararlandı. İtirafçı olan Aktaş tahliye edildi.

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İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve itirafçı olan iş insanı Aziz İhsan Aktaş, etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul'da bazı belediyelere, belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vermek suretiyle ihale süreçlerini organize ettiği, ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığının tespit edilmesi iddiasıyla başlatılan soruşturma devam ediyor.

KİLİT İSME TAHLİYE

Soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından etkin pişmanlıktan yararlanan ve savcıya yeniden ifade eden iş insanı Aziz İhsan Aktaş'a ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. İtirafçı olarak ifade veren Aktaş, tahliye edildi.

NE OLMUŞTU?

30 Nisan 2025'te ilk etkin pişmanlık ifadesini veren Aktaş, daha sonra "ifademe eklemek istediklerim var" diyerek 11 Mayıs 2025'te ikinci ifadesini vermişti. Aktaş'ın cezaevinden çıkmak için iki kez verdiği etkin pişmanlık ifadesi nedeniyle Gaziosmanpaşa, Avcılar, Ceyhan ve Seyhan Belediye Başkanları ile İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve İsfalt Genel Müdürü gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

Aktaş ifadesinde, ihale aldığı belediyelerin başkanlarına para verdiğini, 2024 yerel seçimlerinde adayların seçim çalışmalarında kullanılması için de araç vermeye zorlandığını ileri sürmüştü.

Aktaş'ın verdiği ikinci ifadesinde ise "Belediye araçlarının kullanması gereken benzin, mazot ihalesini kazanan Elif LPG belediyeden alacaklıydı. Belediye, borçlarını ödemek yerine Başkan Rıza Akpolat'ın talimatıyla Etiler Tıp Merkezi'ni değerinin üzerinde fiyatla satın aldırdı" demişti.