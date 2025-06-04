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İstanbul'da korkutan deprem! Büyüklüğü belli oldu

İstanbul'da korkutan deprem! Büyüklüğü belli oldu

İstanbul Silivri açıklarında saat 20.35'te 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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İstanbul Silivri açıklarında bir deprem meydana geldi.

İSTANBUL'DA DEPREM

Kandilli Rasathanesi'nde yer alan verilere göre saat 20.35'te oluşan depremin büyüklüğünün 3,5 olduğu belirtildi. Sarsıntının yerin 7.8 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

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