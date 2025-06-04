İstanbul'da korkutan deprem! Büyüklüğü belli oldu

İstanbul Silivri açıklarında saat 20.35'te 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Abone ol
İstanbul Silivri açıklarında bir deprem meydana geldi.
İSTANBUL'DA DEPREM
Kandilli Rasathanesi'nde yer alan verilere göre saat 20.35'te oluşan depremin büyüklüğünün 3,5 olduğu belirtildi. Sarsıntının yerin 7.8 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 4, 2025
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) https://t.co/5j6sqZOWiN
04.06.2025, 20:35:40 TSİ
Büyüklük: 3.5
Derinlik: 7.8 km#Kandilli