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HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin içeriğine dair bir açıklama yapılmadı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili siyasi trafiği sürüyor.

SAADET PARTİSİ LİDERİ ARIKAN'I KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı kabul etti.

BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİ

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, basına kapalı gerçekleştirildiği belirtilen görüşmenin içeriğine ilişkin bir detaya yer verilmedi.

AKSAKAL VE YAPICIOĞLU İLE DE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün de Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal ve Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etmişti.

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