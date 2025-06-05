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Akdeniz'de deprem oldu! AFAD son depremin büyüklüğünü duyurdu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Akdeniz'de deprem oldu! AFAD son depremin büyüklüğünü duyurdu

AFAD saat 07.32'de merkez üssü Akdeniz olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini duyurdu. Bölgede 2 gün önce gece yarısı 5.8 büyüklüğünde bir deprem daha yaşanmıştı.

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 Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.32'de merkez üssü Akdeniz olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesine 38,62 kilometre uzaklıktaki depremin, 67,26 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Akdeniz'de deprem oldu! AFAD son depremin büyüklüğünü duyurdu - Resim: 0

2 GÜN ÖNCE YİNE SALLANDI

 Akdeniz'de iki gün önce gece yarısı meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde 14 yaşındaki Afranur Günlü panikatak nedeniyle hastaneye kaldırılmış ancak hayatını kaybetmişti.

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