Benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar? Gece indirim gelen LPG fiyatları

Otogazın litre fiyatında gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,07 TL indirim geldi. Pompaya yansıyan indirimle birlikte LPG'nin litre fiyatı 25 lira civarına geriledi. Sektör kaynakları cuma günü için de motorinde indirim beklendiğini söylemişlerdi. Bu indirimin pompaya yansıyıp yansıyamayacağı merak edilirken, önümüzdeki ay benzin, motorin ve LPG'ye ÖTV zammı geliyor.

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Döviz kurları ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. LPG fiyatlarına 1 liranın üzerinde indirim gelirken cuma günü de motorine indirim yapılması bekleniyor. Motorin indiriminin de 1 lira olacağı söylenmişti. Şimdi bu indirimin pompaya yansıyıp yansımayacağı merak ediliyor. Benzin fiyatlarına ise

LPG'ye indirim geldi

Otogaz fiyatına gelen indirim litrede 1,07 TL olarak pompaya yansıdı. İndirim sonrasında İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG fiyatları şöyle:

İSTANBUL (AVRUPA) : Benzin: 46,84 TL, Motorin: 46,12 TL, LPG: 25,09 TL

İSTANBUL (ANADOLU): Benzin: 46,70 TL, Motorin: 46,00 TL, LPG: 24,49 TL

ANKARA: Benzin: 47,50 TL, Motorin: 46,96 TL, LPG: 24,49 TL

İZMİR: Benzin: 47,84 TL, Motorin: 47,30 TL, LPG: 25,09 TL



ÖTV zammı geliyor



Akaryakıta ÖTV zammı için de geri sayım başladı. Temmuzda, akaryakıttaki ÖTV tutarları, yurt içi üretici fiyat endeksinde (ÜFE) son 6 ayda meydana gelen değişim oranında artacak. Ekonomi muhabiri Olcay Aydilek'in verdiği bilgiye göre zamlar 1 liranın üstünde olacak. ÜFE, bu dönemde yüzde 13 olursa benzinin litre fiyatına gelecek 1 lira 87 kuruş olacak. Motorinin litre fiyatı da 1,75 lira artacak. LPG fiyatları da zamlanacak ve tahminlere göre 80 kuruş artış olacak.