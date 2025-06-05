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Trump 12 ülke vatandaşlarının ABD'ye girişini yasakladı

Trump 12 ülke vatandaşlarının ABD'ye girişini yasakladı

ABD Başkanı Trump; Afganistan, Myanmar, Çad, Demokratik Kongo, Ekvator Ginesi, Eritre, Haiti, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen vatandaşlarının ülkeye girişini tamamen yasakladı. Kararnamede 7 ülke vatandaşlarına da kısıtlama getirildi.

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İlk başkanlık döneminde 7 ülkenin vatandaşlarının ülkeye seyahet etmelerini yasaklayan kararı çok tartışılan ABD Başkanı Donald Trump, benzer bir karara daha imza attı.

Trump imzaladığı ve pazartesi gece yarısı itibarıyla yürürlüğe girecek olan kararla 12 ülke vatandaşlarının ülkeye girişini "ulusal güvenlik" gerekçesiyle yasakladı.

Bu ülkeler Afganistan, Myanmar, Çad, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Eritre, Haiti, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen'den oluştu.

7 ülkeye kısıtlama

Donald Trump; Başkanlık Kararnamesi ile Burundi, Küba, Laos, Sierra Leone, Togo, Türkmenistan ve Venezuela vatandaşlarının ABD'ye girişine de kısıtlamalar getirdi.

Trump'ın kararnamesi, geçerli vizesi olanları ve ABD'de daimi ikamet izni olan kişileri kapsamıyor.

"Güvenli ve güvenilir bir şekilde inceleyemediğimiz hiçbir ülkeden açık göç alamayız... Bu nedenle Yemen, Somali, Haiti, Libya ve diğer birçok ülke için seyahat kısıtlamaları getiren yeni bir karar imzalıyorum." açıklaması yaptı.  

İkinci yasak kararı

Trump ilk başkanlık döneminde 2017'de de benzer bir karar almış ve İran, Irak, Libya, Suriye, Somali, Sudan ve Yemen vatandaşlarının ABD'ye girişini yasaklamıştı.

Daha sonra bu Kuzey Kore, Venezuela ve Çad da bu kapsama alınmıştı.
Yüksek Mahkeme 2018'de yasağın ABD Anayasası'na uygun olduğuna karar vermişti.

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