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Bu hafta 7 film vizyona girecek

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bu hafta 7 film vizyona girecek

Sinema salonlarında bu hafta gerilimden aksiyona, komediden korkuya 7 film vizyona girecek.

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Ana de Armas, Ian McShane ve Keanu Reeves'in başrollerini paylaştığı "Ballerina" gerilim ve aksiyon meraklılarının ilgisini çekmeye aday olacak.

Len Wiseman'ın yönettiği ve Shay Hatten'ın kaleme aldığı film, balerin ve suikastçı Rooney'in ailesini öldürenlerden intikam almasını işliyor.

John Wick evreninde geçen filmde, Rusya'daki bir balerin-suikastçı yetiştirme okulunda büyümüş, ölümcül bir katil olan Rooney, ailesinin intikamını almak için yeniden silahlara sarılır. Bu yolculukta, John Wick ve Charon gibi karakterlerle kesişen bir yol izler.

 "Hep Yek: Loto"

İnan Ulaş Torun, Önder Açıkbaş ve Mehmet Ali Erbil'in rol aldığı "Hep Yek: Loto", yerli komedi tutkunlarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.

Yönetmenliğini Bilal Kalyoncu'nun üstlendiği film, parasızlıktan iddia bayisinde mucize arayan iki adamın, yanlışlıkla 50 milyonluk şike kuponunu tutturunca mafyanın ve polisin hedefi haline gelmelerini konu alıyor.

 "Aşkın Yüzü"

Emre Erdoğdu'nun yönetmenliğini üstlendiği "Aşkın Yüzü", yolları tesadüfen kesişen iki genç Özgür ve Özlem'in hikayesini konu alıyor.

Romantik komedi karışımı filmin başrollerinde Helin Kandemir, Onur Seyit Yaran ve Işıknaz Özedgü oynuyor.

 "Restart"

Sarah Wafiq'in çektiği Mısır yapımı "Restart" haftanın bir diğer romantik komedi filmi olacak sinemaseverlerle buluşacak.

"Siccin 8"

Alper Mestçi'nin yazıp yönettiği Siccin serisinin yeni filmi "Siccin 8", annesinin evinde ailesiyle yaşayan bir adamın, karısının ısrarıyla annesini huzurevine yerleştirmesinin ardından ortaya çıkan paranormal olaylar etrafında dönüyor.

 Haftanın animasyonları

Avustralya yapımı "Köpekler Kurtlara Karşı", dileği beklenmedik şekilde gerçekleşen Freddy Lupin'in kozmik bir karmaşayı düzeltmek ve dünyayı kurtarmak için giriştiği macerayı anlatıyor.

Piet De Rycker ile Jesper Moller'in birlikte çektiği Almanya ve Kanada ortak yapımı "Elli'nin Canavar Takımı" haftanın bir diğer animasyonu olacak.

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