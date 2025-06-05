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Özgür Özel için olay yorum! Kahvede okeye dönerken hüsrana uğrayan ergen gibi...

Özgür Özel için olay yorum! Kahvede okeye dönerken hüsrana uğrayan ergen gibi...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ile başlayan süreçte gerildikçe geriliyor. CHP'li Belediye başkanları arka arkaya tutuklanırken, Özel'in üslubu da değişmeye başladı. İlk başlarda 'sert' olarak tanımlanan üslup 5. dalga sonrasında sokak ağzına dönüştü. AK Partili eski vekil Şamil Tayyar da buna dikkat çekti ve Özel için olay yorumlarda bulundu.

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Özgür Özel, 5. dalga İBB operasyonu sonrasında eleştiri dozunu artırdı ve dün akşam üslubunu da bozdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek için 'Akın sert kayaya çarptın' oğlum diye seslenince, Şamil Tayyar'dan 'ergen üslubu' eleştirisi geldi. 

Kahvedeki ergen gibi...
Şamil Tayyar X hesabından Özel'in değişen ruh hali için "psikolojisi hiç iyi değil, profesyonel destek almasında fayda görüyorum" diyerek şunları yazdı:

-Bir süredir CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i çok gergin, öfkeli görüyorum İBB operasyonu genişledikçe kontrolü kaybediyor, eleştiri yerini hakarete bırakıyor. Eksiği, hatayı biz de eleştiriyoruz ama usulünce.

-Lider, kahvehanede okeye dönerken hüsrana uğrayan ergen gibi davranmaz, ihtiyatı elden bırakmaz.

-İstanbul Cumhuriyet Başsavcısına şöyle demiş, bu akşam: ‘Akın sert kayaya çarptın oğlum. Gelir darmadağın ederim aklını başına topla. Tepemin tasını attırma dağılmamak üzere toplanırız.’

-Erdogan AK Parti kapatılmak istendiğinde, eski partileri kapatıldığında bu cümleleri kurmadı, hukuk mücadelesini sürdürdü ve sonunda kazandı. Başsavcılık Özel hakkında res’en soruşturma açmış, dokunulmazlığı olduğu için bir şey çıkmaz.

-Siyasi saikle değil samimiyetle söylüyorum, psikolojisi hiç iyi değil, profesyonel destek almasında fayda görüyorum.

Özgür Özel'in eleştiri konusu olan videosu:

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