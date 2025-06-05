Özgür Özel için olay yorum! Kahvede okeye dönerken hüsrana uğrayan ergen gibi...

-Bir süredir CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i çok gergin, öfkeli görüyorum İBB operasyonu genişledikçe kontrolü kaybediyor, eleştiri yerini hakarete bırakıyor. Eksiği, hatayı biz de eleştiriyoruz ama usulünce.

-Lider, kahvehanede okeye dönerken hüsrana uğrayan ergen gibi davranmaz, ihtiyatı elden bırakmaz.

-İstanbul Cumhuriyet Başsavcısına şöyle demiş, bu akşam: ‘Akın sert kayaya çarptın oğlum. Gelir darmadağın ederim aklını başına topla. Tepemin tasını attırma dağılmamak üzere toplanırız.’



-Erdogan AK Parti kapatılmak istendiğinde, eski partileri kapatıldığında bu cümleleri kurmadı, hukuk mücadelesini sürdürdü ve sonunda kazandı. Başsavcılık Özel hakkında res’en soruşturma açmış, dokunulmazlığı olduğu için bir şey çıkmaz.

-Siyasi saikle değil samimiyetle söylüyorum, psikolojisi hiç iyi değil, profesyonel destek almasında fayda görüyorum.