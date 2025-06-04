Türkiye'nin ne kadar borcu var? İşte en fazla borcu olan ülkeler
Dünya genelinde en fazla borcu olan ülkeler açıklandı. Peki en fazla borcu bulunan ülke hangisi? İşte en fazla dış borcu bulunan ülkeler...
Küresel ekonomi, son yıllarda benzeri görülmemiş zorluklarla karşı karşıya kalırken, bazı uluslar diğerlerinden daha fazla finansal baskı altında kalmaya devam ediyor.
Dünya genelinde artan borç seviyeleri, ekonomistleri ve politika yapıcıları alarma geçiriyor. Bu makalede, en yüksek borç yüküne sahip ülkeleri inceleyerek, bu durumun nedenleri ve potansiyel sonuçları üzerinde duracağız.
Uluslararası finans kuruluşlarının verilerine göre, bazı ülkelerin borç-GSYİH oranları endişe verici seviyelere ulaşmış durumda.
EKONOMİK DALGALANMALARA KARŞI TEHDİT OLUŞTURUYOR
Bu oranın yüksek olması, ilgili ülkelerin ekonomik büyümelerini sürdürmekte ve temel kamu hizmetlerini sağlamakta zorlanabileceğine işaret ediyor.
Ayrıca, yüksek borç seviyeleri, bu ülkeleri küresel ekonomik dalgalanmalara karşı daha savunmasız hale getiriyor.
Buna göre IMF ve Dünya Bankası'nın verilerine göre 2024'ün son çeyreğine girilmeden önce ülkelerin borç sıralaması belli oldu.
Peki en çok borca sahip ülke hangisi?
İŞTE EN FAZLA BORCA SAHİP OLAN ÜLKE!
10) KANADA
3.06 TRİLYON DOLAR
9) İRLANDA
3.22 TRİLYON DOLAR