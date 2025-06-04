Türkiye'nin ne kadar borcu var? İşte en fazla borcu olan ülkeler

EKONOMİK DALGALANMALARA KARŞI TEHDİT OLUŞTURUYOR

Bu oranın yüksek olması, ilgili ülkelerin ekonomik büyümelerini sürdürmekte ve temel kamu hizmetlerini sağlamakta zorlanabileceğine işaret ediyor.

Ayrıca, yüksek borç seviyeleri, bu ülkeleri küresel ekonomik dalgalanmalara karşı daha savunmasız hale getiriyor.

Buna göre IMF ve Dünya Bankası'nın verilerine göre 2024'ün son çeyreğine girilmeden önce ülkelerin borç sıralaması belli oldu.

Peki en çok borca sahip ülke hangisi?