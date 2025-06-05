Ege'deki depremin ardından Naci Görür'den korkutan açıklama

Peş peşe depremler yaşanıyor. Bugün sabah saatlerinde Antalya ve Çanakkale sallandı. Ege'deki deprem sonrası Neci Görür'den dikkat çeken açıklama geldi.

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Sabah saatlerinde merkez üssü Ege Denizi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine 61,27 kilometre mesafedeki depremin, yerin 12,61 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür depremin ardından X üzerinden yaptığı paylaşımda depremin İstanbul'da beklenen depremin kolunun üzerinde olduğunu kaydederek şunları söyledi:

"Ege Denizi’nde 4,8 deprem oldu. Bu deprem KAF’ın kuzey kolu, yani İstanbul’da deprem beklediğimiz kolun üzerinde. Stres dağılımını etkileyebilir. Geçmiş olsun."