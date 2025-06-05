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Gazze'de ateşkes tasarısına ABD vetosu!

Gazze'de ateşkes tasarısına ABD vetosu!

BMGK’ya Gazze'de ateşkes sağlanması için sunulan karar tasarısı, Hamas'ı kınamadığı gerekçesiyle ABD tarafından veto edildi.

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK), kurulun geçici 10 üyesi (E10) tarafından imzalanan ve grup koordinatörü Slovenya tarafından dün sunulan Gazze tasarısını görüşmek üzere toplandı.

İnsani durum gerekçe gösterilerek sunulan ateşkesle ilgili karar tasarısına, toplantıda yapılan oylamada ABD veto hakkını kullandı.

ABD TARAFINDAN REDDEDİLDİ 

İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze'deki sivillere acil müdahaleyi öneren tasarı, oylamada 14 evet oyuna karşın veto hakkı bulunan daimi üye ABD tarafından reddedildi.

ABD Temsilcisi Dorothy Shea, veto kararına gerekçe olarak, “Bu karara karşı çıkmamız sürpriz olmamalı. İçerdiği, içermediği ve ileri sürülme biçimi için kabul edilemez. ABD, Hamas'ı kınamayan hiçbir önlemi desteklemeyeceğini açıkça belirtti” ifadelerini kullandı.

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