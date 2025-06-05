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Fahiş fiyat ve stokçuluğa 1,2 milyar ceza

Fahiş fiyat ve stokçuluğa 1,2 milyar ceza

Ticaret Bakanlığı, ocak-mayıs döneminde 239 binden fazla firmayı ve 14 milyondan fazla ürünü denetleyerek toplam 1,2 milyar liranın üzerinde idari para cezası uyguladı.

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Ticaret Bakanlığı, 2025 yılının ilk beş aylık döneminde tüketici haklarını koruma, fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele kapsamında yürüttüğü denetimlerde rekor seviyede para cezası uyguladı. Ocak-Mayıs döneminde toplam 239 bin 98 firma ve 14 milyon 206 bin 936 ürün denetlenirken, aykırılık tespit edilen firma ve ürünlere 1 milyar 225 milyon 787 bin 722 lira idari para cezası kesildi.

Bakanlık, özellikle Kurban Bayramı öncesi piyasalarda fiyat dengesizliklerinin önüne geçmek amacıyla denetimlerini yoğunlaştırdı. Mayıs ayında yapılan denetimlerde 9 bin 191 firma incelendi ve 519 firmaya toplam 58,1 milyon lira ceza verildi.

Fahiş fiyat, stokçuluk, otomotiv, emlak ve kuyumculuk gibi kritik alanlarda yürütülen denetimlerde 50 bin 468 kişi ve kuruluş incelendi. Bu kapsamdaki denetimlerde aykırılık tespit edilen 1626 kişi ve kuruluşa toplamda 453 milyon 666 bin 882 lira ceza uygulandı.

Ceza dağılımı şu şekilde oldu:

Haksız ticari uygulama ve ödeme süreleri: 232,2 milyon lira
Fahiş fiyat uygulamaları: 139,8 milyon lira
Kuyum sektörü: 16,5 milyon lira
Emlak sektörü: 41,7 milyon lira
Otomotiv sektörü: 8 milyon lira
Tüketici denetimleri kapsamında ise 13 bin 264 kişi ve kuruluş denetlenirken, 950'sine 255 milyon 228 bin 867 lira idari para cezası verildi.

Tüketici sözleşmeleri ve aykırılıklar: 110,1 milyon lira
Reklam ve haksız ticari uygulamalar: 125,2 milyon lira
Ürün güvenliği: 19,7 milyon lira
81 il genelinde yürütülen çalışmalarda Ticaret Bakanlığı il müdürlükleri aracılığıyla 175 bin 366 firma denetlendi. Bu denetimlerde 39 bin 628 firmaya toplamda 516 milyon 891 bin 974 lira ceza uygulandı.

Yalnızca Mayıs 2025'te 28 bin 910 firma ve 2,5 milyonu aşkın ürün denetlendi. 6 bin 459 firmaya toplamda 120,8 milyon lira ceza verildi.

En yoğun denetim gerçekleştirilen iller şu şekilde:

İstanbul: 4 milyon 457 bin 845 denetim, 115 bin 833 uygunsuz ürün, 374 milyon 936 bin 308 lira ceza
Antalya: 2 milyon 137 bin 218 denetim
Ankara: 1 milyon 845 bin 583 denetim
Ayrıca Rekabet Kurumu da gıda, sigorta, finans, inşaat ve kimya gibi alanlarda faaliyet gösteren 125 firmaya 2025'in ilk beş ayında toplam 5 milyar 228 milyon 644 bin 210 lira ceza uyguladı. 2024 yılında ise 223 firmaya 7,7 milyar lira ceza kesilmişti.

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