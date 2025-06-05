Papa'dan Putin'e Ukrayna çağrısı

Papa 14'üncü Leo'nun Putin'e Ukrayna'da barışa yönelik bir jest yapması çağrısında bulunduğu bildirildi.

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Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14’üncü Leo ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dün bir telefon görüşmesi yaptığı kaydedildi. Vatikan Basın Ofisi tarafından görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, “Görüşmede, karşılıklı ilgi alanlarının yanı sıra özellikle Ukrayna'daki durum ve barış konusuna özel önem verildi. Papa, Rusya'ya barışı teşvik edecek bir jest yapması çağrısında bulundu, taraflar arasında olumlu temasların sağlanması ve çatışmaya çözüm bulunabilmesi için diyaloğun önemini vurguladı” ifadeleri kullanıldı.

Papa 14’üncü Leo ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki telefon görüşmesine ilişkin Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamada ise Putin’in, Papa’ya bu krizin siyasi diplomatik yolla çözülmesinden yana olduğunu, bunun için krize yol açan temel nedenlerin ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladığı aktarılarak, Papa'ya, Ukrayna krizinin çözümüne katkıda bulunmaya hazır olmasından ve Vatikan'ın insani sorunların çözümünde yer almasından dolayı teşekkür ettiği belirtildi.