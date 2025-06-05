2. 'Akın bak oğlum' soruşturması için Özgür Özel'den olay iddia: Mevzu Ümit Özdağ'mış..

CHP Lideri Özgür Özel'e Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2. bir soruşturma başlatıldı. Tele 1 kanalında canlı yayında konuşan Özgür Özel bu soruşturma için 'Ümit Özdağ'ın rövanşı' iddiasını ortaya attı. İstanbul'da açılan ilk soruşturma için "Akın bana hırsından açtı" diyen Özgür Özel, geri adım atmadı.

Abone ol

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Özgür Özel hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle dün soruşturma başlatılmıştı. Bugün de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Savcılığı İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e sözleri nedeniyle 2. bir soruşturma başlattı.

Ne anlıyorsa onu diyorum

Tele 1'de canlı yayına çıkan Özgür Özel, Akın Gürlek soruşturmasına tepki göstererek 'bıçak kemiğe dayandı' dedi. Özgür Özel, belediye başkanlarının sıraya dizilip kameraya alındığı görüntüyü görünce 'çıldırdığı' belirterek, "bu kadar insan onuruyla oynamak olmaz" dedi. Özel canlı yayında şu açıklamaları yaptı:

-Dünkü cümlem de şu; 'Bir daha aileleri, evlatları, anneleri, babaları üzecek bir görüntü görürsem bunun altında kalmam. Seni pişman ederim. Bu kadar insan onuruyla oynamak olmaz. 50 yıl 4 ay kamu hizmeti yapmış olan Hasan Akgün'ü en öne koymuşlar. Bu insanlar suçları ispatlanana kadar masumlar bir kere. Bunu söylüyorum. Dedim ki 'Bir daha görürsem dağılmamak üzere toplanırız' bu da şu; 'Daha fazla ileri gitmeyin, daha fazla ileri gideriz.'

-Ne anlıyorlarsa onu söylüyorum. Nerede toplanırız, ne kadar dağılmayız bilmem. Mesajı alacak alan alsın. Bıçak kemiğe dayandı.

-Bu vakitten sonra böyle haysiyetsizlikler yaparlarsa, onurumuzla oynamaya devam ederlerse, iftira atarlarsa, adil bir yargılanma rejimi kurulmazsa... Onlar sertleşirlerse ben de sertleşmeye devam edeceğim. Ne anlarlarsa onu yapacağım. Bu vakitten sonra bu işin dönüşü yok.

Akın bana hırsından...

-O soruşturmalardan birisi Akın Gürlek'in hırsından bana açtığı soruşturma. Açsın yapacak bir şey yok. Ankara Gürlek'ten rövanş aldı

-Ama İkinci soruşturma çok güzel bir rövanş. Akın Gürlek, Antalya'da yaptığı bir konuşma yüzünde Ümit Özdağ'ı Ankara'da yemek yerken gözaltına aldırmış İstanbul'a getirmişti. Bu Antalya ve Ankara başsavcılarına küfürdür. Akın Gürlek görev bölgesi nedeniyle Kartal'a bile bakamaz. Ümit Özdağ Antalya'da konuşmuş Ankara Başsavcısı'na, 'Ben senin görev yerinden gözaltı yapıyorum' diyor. -Ankara Cumhuriyet Başsavcısı da benim İstanbul'da yaptığım bir konuşmadan dolayı soruşturma açıp ona karşı rövanş alıyor, had bildiriyor. -Ankara Cumhuriyet Başsavcısı yine usulsüz bir iş yapmıyor. Görev yerim Ankara olduğu için yine yetkili. Ama bu Ümit Özdağ konusunda hiçbir zaman yetkili olmadı."

CHP Kurultayı soruşturması

Kurultay iddianamesiyle ilgili konuşan Özgür Özel, "Kayyum atanırsa o binadan içeri giremez. Kayyum dışında öneki yönetici arkadaşlar zaten böyle bir şeye tenezzül etmez. Tenezzül edecek birisi varsa zaten CHP'li değildir. Bugüne kadar bizi kandırmış demektir" dedi.