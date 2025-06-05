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Bayram öncesi son hazırlıkları yapıyordu! İş adamını boynuz darbesi öldürdü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bayram öncesi son hazırlıkları yapıyordu! İş adamını boynuz darbesi öldürdü

Manisa'da büyükbaş hayvan işleme tesisi ve restoranı bulunan, Manisa Ticaret Borsası Meclis Üyesi İbrahim Külahlı, büyükbaş hayvanın boynuz darbesi sonucu hayatını kaybetti.

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Kurban Bayramı öncesi hazırlıklar sırasında tesisindeki büyükbaş hayvanların olduğu kısma geçen İbrahim Külahlı, bu esnada boynuz darbesiyle ağır yaralandı.

Bayram öncesi son hazırlıkları yapıyordu! İş adamını boynuz darbesi öldürdü - Resim: 0

Ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılan Külahlı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İbrahim Külahlı Manisa'daki Menekşe Et Galerinin sahibiydi... 

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