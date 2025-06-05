ORC en başarılı milletvekilleri anketi yaptı! 7 bölgede bakın hangi parti zirvede

ORC anket şirketi Türkiye'nin 7 bölgesinde 'en beğenilen' milletvekili anketi yaptı. Marmara bölgesinde en beğenilen vekil İyi Parti'den çıkarken, İç Anadolu Bölgesi'nde zirveye AK Partili vekil çıktı. Akdeniz, Karadeniz, Ege, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ilk sıraya CHP'li vekiller oturdu. İşte bölge bölge en beğenilen 5 milletvekili...