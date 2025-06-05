BIST 9.487
DOLAR 39,28
EURO 45,00
ALTIN 4.274,56
HABER /  GÜNCEL

Bakan Kurum dağları deldik diyerek paylaştı! Depremzedelere çifte bayram

Bakan Kurum dağları deldik diyerek paylaştı! Depremzedelere çifte bayram

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kurban Bayramı’nı Adıyaman İndere’de yapımı tamamlanan evlerinde karşılayacak ailelerin görüntülerini paylaştı. Bakan Kurum "Bitti denilen yerden yeniden başladık. Dağları deldik, yepyeni bir şehir kurduk. Burası Adıyaman İndere! 16 bin konutluk bu uydu kentimizde depremzede kardeşlerimiz bayram sevincini artık yeni yuvalarında karşılıyor. Çok şükür."

Abone ol

Çevre Şehircilik ve İklim Değişik Bakanlığı’na bağlı Emlak Konut GYO, Adıyaman İndere’de 5 milyon metrekare alan üzerine 16 bin 467’si konut, 355’i iş yeri olmak üzere toplam 16 bin 822 ev ve iş yerinin büyük bölümünü tamamladı. 16 bin 333 bağımsız bölümün kurası çekildi, 2 bin 89 hak sahibine anahtarları teslim edildi. 100 bin kişiye konforlu ve güvenli barınma sağlayacak bölgede, çalışmalar gece gündüz vardiya sistemiyle devam ediyor. 9 bin 500 mühendis, mimar ve işçinin bulunduğu şantiyede 600 iş makinesi ve kamyon ile çalışmalar sürüyor. Konutlar, depreme dayanıklı ve yatay mimariye uygun zemin+4’ü geçmeyecek şekilde tasarlanıyor.

Bakan Kurum dağları deldik diyerek paylaştı! Depremzedelere çifte bayram - Resim: 0

Bitti denilen yerden yeniden başladık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İndere’de tamamlanan evlerine taşınan vatandaşların bayram heyecanını paylaştı: "Bitti denilen yerden yeniden başladık. Dağları deldik, yepyeni bir şehir kurduk. Burası Adıyaman İndere! 16 bin konutluk bu uydu kentimizde depremzede kardeşlerimiz bayram sevincini artık yeni yuvalarında karşılıyor. Çok şükür.

Burası önceden dağ idi. Biz Karadağ diyorduk...

İndere’de bu kadar büyük bir şehrin inşasını “mucize” diye tanımlayan hak sahibi Cansel Sevim, “Burası önceden dağ idi. Biz Karadağ diyorduk. Şimdi buranın o halden hızlı bir şekilde bu hale gelmesi bence mucizevi bir şeydi. Kısa süre içerisinde bu kadar evin yapılabileceğine ben inanmıyordum. Konteynerden böyle güzel bir eve gelmek bizim için çok mucizevi bir şeydi. Konteynerde bir metrelik mutfağınız vardı, tezgahımız yoktu, doğru dürüst yemek yapamıyorduk” diye konuştu.

Bakan Kurum dağları deldik diyerek paylaştı! Depremzedelere çifte bayram - Resim: 1

Depremden sonraki ilk bayram da olabilir

Sevim, bu bayramı evlerinde geçirmenin heyecanı yaşadığını dile getirdi: Bayram dediğiniz birliktir, beraberliktir. Ama konteynerde bunu yapamıyorduk, zorlanıyorduk. Aşırı heyecanlıyım, temizlik mi yapsam, tatlı mı yapsam? Misafirimi nasıl ağırlasam? Hani burada mı otursam yoksa diğer odada mı otursam? Sanırım gerçekten anlatılmayacak kadar güzel bir his. Yeni evimizdeki ilk bayram ama bizim için depremden sonraki ilk bayram da olabilir.

Emlak Konut İnşaat Mühendisi Ahmet Öztürk, daha önce dağlık bir alan olan bölgede sosyal yaşam alanlarıyla modern bir şehir kurduklarını belirtti. Öztürk, “Amacımız, bayram öncesi teslimlerimizi hızlandırarak vatandaşlara çifte bayram yaşatmak, aynı zamanda aileleriyle mutlu bir bayram geçirmelerini sağlamak. Bu yüzden çalışmalarımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı ile görüştü
Ve beklenen oldu! Telefonda görüştüler
Ve beklenen oldu! Telefonda görüştüler
Tanju Özcan'dan olay talep: CHP derhal Kemal Kılıçdaroğlu'nu ihraç etsin
Tanju Özcan'dan olay talep: CHP derhal Kemal Kılıçdaroğlu'nu ihraç etsin
Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
Papara’da bloke edilen hesaplara ne olacak? Açıklama geldi
Papara’da bloke edilen hesaplara ne olacak? Açıklama geldi
Gazze’de can kaybı 54 bin 677’ye yükseldi
Gazze’de can kaybı 54 bin 677’ye yükseldi
2. 'Akın bak oğlum' soruşturması için Özgür Özel'den olay iddia: Mevzu Ümit Özdağ'mış..
2. 'Akın bak oğlum' soruşturması için Özgür Özel'den olay iddia: Mevzu Ümit Özdağ'mış..
Bayram öncesi son hazırlıkları yapıyordu! İş adamını boynuz darbesi öldürdü
Bayram öncesi son hazırlıkları yapıyordu! İş adamını boynuz darbesi öldürdü
ABD basınından şok Trump iddiası! Göçmenleri Balkanlar'a göndermek istiyor
ABD basınından şok Trump iddiası! Göçmenleri Balkanlar'a göndermek istiyor
İstanbul’da taksi sorununa yeni çözüm! Dijital dönem başlıyor
İstanbul’da taksi sorununa yeni çözüm! Dijital dönem başlıyor
İBB'ye yolsuzluk soruşturması! İki itirafçı daha tahliye oldu
İBB'ye yolsuzluk soruşturması! İki itirafçı daha tahliye oldu
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bayramda uçuş ve yolcu rekoru beklentisi
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bayramda uçuş ve yolcu rekoru beklentisi