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Tanju Özcan'dan olay talep: CHP derhal Kemal Kılıçdaroğlu'nu ihraç etsin

Tanju Özcan'dan olay talep: CHP derhal Kemal Kılıçdaroğlu'nu ihraç etsin

CHP’de kurultay tartışmaları devam ederken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan bomba bir çıkış geldi. Tanju Özcan, CHP’nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ihraç edilmesini istedi. Tanju Özcan Kılıçdaroğlu döneminde CHP'den ihraç edilmişti.

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CHP'de olağanüstü kurultay tartışmaları sürerken Tanju Özcan bugün attığı twitle gündem oldu. Bolu Belediye Başkanı Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun partiden ihracını istedi. 

Tanju Özcan, “CHP derhal Kemal Kılıçdaroğlu’nu ihraç etmelidir” diye yazdı.

Tanju Özcan'dan olay talep: CHP derhal Kemal Kılıçdaroğlu'nu ihraç etsin - Resim: 0

Ben ihraç edilmiştim
Tanju Özcan'ın bu talebi rövanş olarak yorumlandı. Tanju Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu döneminde 2023 yılında CHP'den ihraç edilmişti. Kurultay tartışmalarına değinen Özcan, şunları yazdı:

-"Ben 2023 kurultayında delege değildim.. Çünkü ihraç edilmiştim! Ama şimdi çıkıp para karşılığında iradem satıldı diyenlere soruyorum! Siz hiç CHP’li oldunuz mu? @barisyarkadas sanada yazıklar olsun! Utanmadan muhalifim diyorsun! Muhalefet benim gibi yapılır! Adam gibi çıkarsın meydana ben muhalifim dersin

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma süreciyle ilgili eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz gün sessizliğini bozmuştu. X hesabından paylaşım yapan Kemal Kılıçdaroğlu, "Beni direklere asacaklara, silahla vuracaklara, beni yakacaklara, taşlatacaklara, bir adım attırmayacaklara ve lamalara söylüyorum: Sizden korkan sizden namerttir. Benden bir mesaj bekleyen herkese buradan açıkça sesleniyorum. Herkes bilsin ki; bu partinin düşmanlarını, yine bu partinin harem-i ismetinde boğmaya muktediriz" ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerine Tanju Özcan da Muharrem İnce hatırlatması yapmış şunları yazmıştı:
-"Sayın Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce aday iken 2014 kurultay sürecinde 1100 imza ile girip, nasıl 740 oy aldınız? 2018 yılında 31 imzayı nasıl geriye çektirdiniz? Mükerrer imza sahipleri Tüzük gereği Divan Başkanı tarafından çağrılıp “tercihini açıklamalı” hükmünü niye uygulatmadınız! Kurultaylar öncesi kaç delegenin yakını işten çıkartılır tehdidi aldı? Hangi Belediyelere kaç kişi alındı? RTE şaibeli diyecek, sende “ben demedim ona sorun” diyerek işin içinden çıkacaksın! RTE sen kazanınca hiç şaibeli demedi. Çünkü seni geri istiyor, dişine göre görüyor! Bak susarsan, bana da konuşma hakkı düşer!!! Bana da bir Savcı sorarsa daha açık anlatırım!

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