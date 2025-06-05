Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi

Avrupa Merkez Bankası, yılın dördüncü toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimi yaptı. Böylece son 9 toplantının 8’inde faizler düşürülmüş oldu.

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Avrupa Merkez Bankası (ECB), 2024 yılına ilişkin dördüncü para politikası toplantısında beklentilere paralel olarak faiz indirimine gitti. Banka, üç temel politika faizinde 25 baz puanlık indirime giderek parasal gevşeme sürecini sürdürme yönünde önemli bir adım daha attı. Kararın, Euro Bölgesi’nde enflasyonun yüzde 2’lik hedefin altına düşmesiyle birlikte şekillendiği belirtiliyor.

FAİZLER AŞAĞI YÖNLÜ GÜNCELLENDİ

ECB tarafından yapılan açıklamada, politika faizlerinde şu değişikliklere gidildi:

Mevduat faizi, yüzde 2,25’ten yüzde 2,00 seviyesine indirildi.

Refinansman faizi, yüzde 2,40’tan yüzde 2,15’e çekildi.

Marjinal borçlanma faizi ise yüzde 2,65’ten yüzde 2,40’a düşürüldü.

Bu adımla birlikte ECB, son 9 toplantının 8’inde faiz indirimi kararı alarak, uzun süredir devam eden sıkı para politikası döneminden kademeli bir çıkış sürecine girdiğini gösterdi.

ENFLASYONDAKİ GERİLEME KARARI TETİKLEDİ

Faiz indirim kararında belirleyici unsurlardan biri, Euro Bölgesi’ndeki enflasyonun düşüş trendine girmesi oldu. 4 Haziran Salı günü açıklanan verilere göre, bölgede yıllık enflasyon oranı Mayıs 2024’te yüzde 1,9 olarak kaydedildi. Bu oran, ECB’nin yüzde 2’lik enflasyon hedefinin altına inildiğini gösterdi.

Nisan ayında yıllık enflasyonun yüzde 2,2 seviyesinde olduğu göz önünde bulundurulduğunda, ECB’nin gevşeme yönünde aldığı kararın, enflasyon baskısının azaldığına dair güçlü bir sinyale dayandığı görülüyor.