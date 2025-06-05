BIST 9.487
DOLAR 39,32
EURO 45,17
ALTIN 4.271,73
HABER /  GÜNCEL

Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi

Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi

Avrupa Merkez Bankası, yılın dördüncü toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimi yaptı. Böylece son 9 toplantının 8’inde faizler düşürülmüş oldu.

Abone ol

Avrupa Merkez Bankası (ECB), 2024 yılına ilişkin dördüncü para politikası toplantısında beklentilere paralel olarak faiz indirimine gitti. Banka, üç temel politika faizinde 25 baz puanlık indirime giderek parasal gevşeme sürecini sürdürme yönünde önemli bir adım daha attı. Kararın, Euro Bölgesi’nde enflasyonun yüzde 2’lik hedefin altına düşmesiyle birlikte şekillendiği belirtiliyor.

FAİZLER AŞAĞI YÖNLÜ GÜNCELLENDİ

ECB tarafından yapılan açıklamada, politika faizlerinde şu değişikliklere gidildi:

Mevduat faizi, yüzde 2,25’ten yüzde 2,00 seviyesine indirildi.

Refinansman faizi, yüzde 2,40’tan yüzde 2,15’e çekildi.
Marjinal borçlanma faizi ise yüzde 2,65’ten yüzde 2,40’a düşürüldü.
Bu adımla birlikte ECB, son 9 toplantının 8’inde faiz indirimi kararı alarak, uzun süredir devam eden sıkı para politikası döneminden kademeli bir çıkış sürecine girdiğini gösterdi.

ENFLASYONDAKİ GERİLEME KARARI TETİKLEDİ

Faiz indirim kararında belirleyici unsurlardan biri, Euro Bölgesi’ndeki enflasyonun düşüş trendine girmesi oldu. 4 Haziran Salı günü açıklanan verilere göre, bölgede yıllık enflasyon oranı Mayıs 2024’te yüzde 1,9 olarak kaydedildi. Bu oran, ECB’nin yüzde 2’lik enflasyon hedefinin altına inildiğini gösterdi.

Nisan ayında yıllık enflasyonun yüzde 2,2 seviyesinde olduğu göz önünde bulundurulduğunda, ECB’nin gevşeme yönünde aldığı kararın, enflasyon baskısının azaldığına dair güçlü bir sinyale dayandığı görülüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Papara’da bloke edilen hesaplara ne olacak? Açıklama geldi
Papara’da bloke edilen hesaplara ne olacak? Açıklama geldi
Gazze’de can kaybı 54 bin 677’ye yükseldi
Gazze’de can kaybı 54 bin 677’ye yükseldi
2. 'Akın bak oğlum' soruşturması için Özgür Özel'den olay iddia: Mevzu Ümit Özdağ'mış..
2. 'Akın bak oğlum' soruşturması için Özgür Özel'den olay iddia: Mevzu Ümit Özdağ'mış..
Bayram öncesi son hazırlıkları yapıyordu! İş adamını boynuz darbesi öldürdü
Bayram öncesi son hazırlıkları yapıyordu! İş adamını boynuz darbesi öldürdü
ABD basınından şok Trump iddiası! Göçmenleri Balkanlar'a göndermek istiyor
ABD basınından şok Trump iddiası! Göçmenleri Balkanlar'a göndermek istiyor
İstanbul’da taksi sorununa yeni çözüm! Dijital dönem başlıyor
İstanbul’da taksi sorununa yeni çözüm! Dijital dönem başlıyor
İBB'ye yolsuzluk soruşturması! İki itirafçı daha tahliye oldu
İBB'ye yolsuzluk soruşturması! İki itirafçı daha tahliye oldu
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bayramda uçuş ve yolcu rekoru beklentisi
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bayramda uçuş ve yolcu rekoru beklentisi
Uzman isim o bölgeyi işaret etti! 7 büyüklüğünde deprem uyarısı: Enerji birikiyor!
Uzman isim o bölgeyi işaret etti! 7 büyüklüğünde deprem uyarısı: Enerji birikiyor!
Merkez Bankası rezervleri yükseldi! Ne kadar oldu?
Merkez Bankası rezervleri yükseldi! Ne kadar oldu?
Kurban eti nasıl saklanmalı? Uzmanından hayati uyarılar
Kurban eti nasıl saklanmalı? Uzmanından hayati uyarılar
Papa'dan Putin'e Ukrayna çağrısı
Papa'dan Putin'e Ukrayna çağrısı