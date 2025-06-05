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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı tebriği için kendisini arayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Ermenistan arasındaki temaslar, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la telefon görüştü. Kurban Bayramı tebriği nedeniyle gerçekleşen telefon görüşmesinde Türkiye ile Ermenistan arasındaki temaslar, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

GÖRÜŞMEDE BARIŞÇIL MÜZAKERELERİN ALTI ÇİZİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bölgede kapsamlı normalleşmenin ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barışçıl müzakerelerin önemine dikkati çekerek, Türkiye ile Ermenistan arasındaki temaslardan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Başbakan Paşinyan ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Türk halkının Kurban Bayramı'nı kutladı.

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