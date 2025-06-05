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Diyarbakır'da yangın faciası: Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde 13 katlı bir binada çıkan yangında 1’i bebek 38 kişi sepetli vinçle tahliye edilirken, dumandan etkilenen 15 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangında 2’si çocuk 3 kişi hayatını kaybederken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.

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Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde bulunan sitedeki 13 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SEPETLİ VİNÇ YARDIMIYLA TAHLİYE EDİLDİLER

Yoğun dumanın oluştuğu binadan vatandaşlar tahliye edildi. 1’i bebek 38 kişinin sepetli vinç yardımıyla binadan tahliyesi sağlandı.

15 KİŞİ HASTANELERE KALDIRILDI

İlk belirlemelere göre, dumandan etkilenen aralarında çocukların da bulunduğu 15 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN 2'Sİ ÇOCUK

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 13 katlı apartmanda çıkan yangına ilişkin olay yerinde yaptığı açıklamada 2'si çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışması sürüyor. 

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