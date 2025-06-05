Trump’tan Elon Musk’a sert çıkış: Hayal kırıklığına uğradım

ABD Başkanı Donald Trump, vergi indirimi tasarısına karşı çıkan Elon Musk’a tepki göstererek, “Beni hayal kırıklığına uğrattı, artık iyi bir ilişkimiz olup olmayacağını bilmiyorum” dedi. Musk ise sosyal medyada "Kill Bill" afişiyle tepki göstererek tasarıya karşı tutumunu sürdürdü.

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ABD Başkanı Donald Trump, 'Elon Musk' hakkında çarpıcı açıklamalara yer verdi.

Trump açıklamasında, "Elon Musk vergi tasarısına karşı çıkarak, beni çok büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Musk ile artık çok iyi bir ilişkimiz olup olmayacağını bilmiyorum" dedi.

KILL BILL AFİŞİ İLE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Beyaz Saray'daki danışmanlık görevinden kısa süre önce ayrılan Amerikalı milyarder iş insanı Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongre'den geçmesini teşvik ettiği vergi indirimi tasarısının "ortadan kaldırılması" çağrısı yaparken, ünlü yönetmen Quentin Tarantino'nun "Kill Bill" film afişini kullanmıştı.

Tesla ve SpaceX'in sahibi iş insanı Musk, X hesabından yaptığı paylaşımlarla vergi indirimi tasarısına tepkisini sürdürdü.