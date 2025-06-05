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Bayram namazı 2 rekat nasıl niyet edilerek kılınır? Kurban Bayramı saat kaçta vakitleri

Bayram namazı 2 rekat nasıl niyet edilerek kılınır? Kurban Bayramı saat kaçta vakitleri

Kurban Bayramı namazı 2 rekattır. Bayram namazını kılmaya niyet edilerek başlanır. 2 rekatın ayrıntılı olarak kılınışını sizin için anlattık. Kurban Bayramı namaz saatlerini de Diyanet açıkladı. Bayram namazı Adana'da saat 05:52, Ankara'da saat 05:55, Antalya'da saat 06.11, İstanbul'da saat 06:08, İzmir'de saat 06:22 kılınacak.

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Kurban Bayram Namazı 2 rekatlık vacip bir namazdır. Bayram namazına "Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama" denilerek başlanır. Bayram namazının 2 rekat halinde kılınışı şöyle:
1. Rekat: İmam sesli, cemaat ise sessiz bir şekilde “Allahuekber” diyerek iftitah tekbiri alır ve eller bağlanır. Sessiz bir şekilde “Subhaneke” duası okunur. Sonra imamla birlikte ilave tekbirlere geçilir. “Allahuekber” denilerek eller kulak hizasına kaldırılır ve 1. tekbir alınır. Daha sonra eller bağlanmaz, aşağıya salınır. “Allahuekber” denilerek eller kulak hizasına kaldırılır ve 2. tekbir alınır. Daha sonra eller bağlanmaz, aşağıya salınır.
“Allahuekber” denilerek eller kulak hizasına kaldırılır ve 3. tekbir alınır. 3. tekbirden sonra eller bağlanır. İmam sessiz bir şekilde “Euzu-Besmele” çeker ve sesli bir şekilde “Fatiha Suresi”ni okur. Cemaat imamı dinler, rüku ve secdeye gidilir.
bayram namazı, namaz, cuma
2. Rekat: İmam sessiz bir şekilde “Euzu-Besmele” çeker ve sesli bir şekilde “Fatiha Suresi” ve bir “Zammı Sure” okur. “Allahuekber” denilerek eller kulak hizasına kaldırılır ve 1. tekbir alınır. Daha sonra eller bağlanmaz, aşağıya salınır. “Allahuekber” denilerek eller kulak hizasına kaldırılır ve 2. tekbir alınır. Daha sonra eller bağlanmaz, aşağıya salınır. “Allahuekber” denilerek eller kulak hizasına kaldırılır ve 3. tekbir alınır. Daha sonra eller bağlanmaz, aşağıya salınır. “Allahuekber” denilerek 4. tekbir getirilir fakat eller kaldırılmaz. Tekbirden sonra direkt rükuya gidilir. Rüku ve secde yapıldıktan sonra oturulur. Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbena duaları okunur. Duaların ardından “Esselamu aleyküm ve rahmetullah” denilerek önce sağa sonra tekrar “Esselamu aleyküm ve rahmetullah” denilerek sola selam verilir. Selam verildikten sonra tüm cemaat sesli bir şekilde 3 defa teşrik tekbiri getirir. Daha sonra hutbe dinlenir ve Bayram Namazı tamamlanmış olur.

Kurban Bayramı namaz saatleri
Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle: Adana: 05:52, Adıyaman: 05:39, Afyonkarahisar: 06:07, Ağrı: 05:15, Aksaray: 05:54,Amasya: 05:41 Ankara: 05:55, Antalya: 06.11, Ardahan: 05:13, Artvin: 05:16,Aydın: 06:20, Balıkesir: 06:16, Bartın: 05:53, Batman: 05:27 Bayburt: 05:25,Bilecik: 06:06 Bingöl: 05:27, Bitlis: 05:22 Bolu: 05:58, Burdur: 06:11,Bursa: 06:10, Çanakkale: 06:20, Çankırı: 05:50, Çorum: 05:45, Denizli: 06:15,Diyarbakır: 05:30 Düzce: 05:59, Edirne: 06:16, Elazığ: 05:33, Erzincan: 05:29,Erzurum: 05:21, Eskişehir: 06:05, Gaziantep: 05:44, Giresun: 05:30, Gümüşhane: 05:27,Hakkari: 05:17, Hatay: 05:51, Iğdır: 05:10, Isparta: 06:09 

İstanbul: 06:08, İzmir: 06:22, Kahramanmaraş: 05:44, Karabük: 05:53, Karaman: 06:00, Kars: 05:12,Kastamonu: 05:48, Kayseri: 05:47, Kilis: 05:46, Kırıkkale: 05:53, Kırklareli: 06:13,Kırşehir: 05:52, Kocaeli: 06:05, Konya: 06:01, Kütahya: 06:08, Malatya: 05:37,Manisa: 06:20, Mardin: 05:30, Mersin: 05:55, Muğla: 06:20 Muş: 05:23,Nevşehir: 05:51, Niğde: 05:52, Ordu: 05:32,

Osmaniye: 05:48, Rize: 05:22,Sakarya: 06:03, Samsun: 05:38, Şanlıurfa: 05:38, Siirt: 05:24, Sinop: 05:40,Şırnak: 05:22 Sivas: 05:39, Tekirdağ: 06:14, Tokat: 05:39, Trabzon: 05:25,Tunceli: 05:30, Uşak: 06:12, Van: 05:16, Yalova: 06:08, Yozgat: 05:47, Zonguldak: 05:55

 

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