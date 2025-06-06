Adalet Bakanı Tunç'tan Diyarbakır'daki yangına ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da 3 çocuk ve annelerinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü bildirdi.

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Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Diyarbakır ilimizdeki bir binada çıkan yangında hayatını kaybeden 3 çocuğumuza ve annelerine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Hepimizi derinden üzen bu olayla ilgili olarak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, bir başsavcı vekili koordinesinde 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma titizlikle yürütülmektedir."