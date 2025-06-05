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TFF açıkladı! O isim kadrodan çıkartıldı

TFF açıkladı! O isim kadrodan çıkartıldı

A Milli Futbol Takımı’nın 7 Haziran Cumartesi günü ABD ile oynayacağı özel maç öncesi kadroda sakatlık nedeniyle değişikliğe gidildi.

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Amerika Birleşik Devletleri ile 7 Haziran Cumartesi günü Hartford kentinde özel maçta karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı'nın kadrosunda değişiklik yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ay-yıldızlıların dün ABD'de yaptığı antrenman sırasında dizinden sakatlık yaşayan Salih Özcan'ın, yapılan tetkik ve muayeneler sonucunda ABD ve Meksika ile oynanacak özel maçlar döneminde tam olarak iyileşemeyeceği belirlendiğinden, milli futbolcumuzun aday kadrodan çıkarılmasına karar verildi."

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