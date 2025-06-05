Elon Musk'tan bomba iddia: Trump Epstein dosyalarında

X'in sahibi Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump’ın Jeffrey Epstein dosyalarında yer aldığını öne sürdü. Trump’a ait @RealDonaldTrump hesabını etiketleyerek yaptığı paylaşımda, dosyaların bu nedenle gizli tutulduğunu savunan Musk, “Bu paylaşımı geleceğe not edin. Gerçek ortaya çıkacak” dedi. Öte yandan, Şubat ayında yayımlanan Epstein belgeleri kamuoyunda yeni bir etki yaratmadı.

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Elon Musk ve ABD Başkanı Donald Trump arasında başlayan kriz derinleşiyor. X platformunun sahibi Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik dikkat çeken iddialarda bulundu.

Trump’a ait @RealDonaldTrump hesabını etiketleyerek yaptığı paylaşımda, "büyük bombayı patlatmanın zamanı geldi" diyerek Trump’ın Jeffrey Epstein dosyalarında yer aldığını ve bu nedenle dosyaların kamuoyuna açıklanmadığını savunan Musk, “Bu paylaşımı geleceğe not edin. Gerçek ortaya çıkacak” sözleriyle çıkışını sürdürdü.

TRUMP TEHDİT ETMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, bugünkü paylaşımında "Bütçemizde milyarlarca dolarlık tasarruf yapmanın en kolay yolu, Elon'un devlet sübvansiyonlarını ve sözleşmelerini feshetmektir. (Joe) Biden'ın bunu yapmamasına hep şaşırmışımdır. Elon 'gözden düşüyordu', ona ayrılmasını söyledim. Kimsenin istemediği elektrikli arabaları satın almaya zorlayan düzenlemeyi iptal ettim, kendisi de bunu aylar önce biliyordu ama o zaman çıldırdı." ifadelerini kullanmıştı

EPSTEİN OLAYI NEDİR?

Jeffrey Epstein, ABD’de yüksek profilli isimlerle bağlantılı olduğu öne sürülen, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik insan ticareti ve cinsel istismar ağı kurmakla suçlanan bir iş insanıydı. 2019 yılında tutuklanmasının ardından cezaevinde intihar ettiği açıklanan Epstein’in ölümü, bağlantılı olduğu elit çevre ve gizli kalmış belgeler nedeniyle kamuoyunda büyük tartışma yarattı. Olay, ABD’de adalet sistemine güveni sarsarken, çok sayıda tanınmış ismin adı iddialara karıştı.