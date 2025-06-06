BIST 9.487
DOLAR 39,29
EURO 44,91
ALTIN 4.252,20
HABER /  GÜNCEL

İçişleri Bakanı Yerlikaya sürücüleri bir kez daha uyardı!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İçişleri Bakanı Yerlikaya sürücüleri bir kez daha uyardı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sürücülere uyarılarda bulunarak, "Her zaman ifade ediyoruz, bayram süresince ve bayram dönüşlerinde trafik kurallarına uymak, yollarda dikkatli olmak ve özellikle yorgun yollara düşmemek, sık sık mola vermek gerekli." dedi.

Abone ol

Yerlikaya, Kurban Bayramı dolayısıyla geldiği memleketi Konya'da Şehitler Camisi'nde bayram namazını kıldı. Bakan Yerlikaya, bayram namazı sonrası bütün vatandaşların Kurban Bayramını tebrik etti.

Gazze ve Filistin'deki Müslümanların bayramını da kutlayan Yerlikaya, "Onların uğramış olduğu soykırımdan bir an önce kurtulmalarına ve felaha kavuşmaları için bir bayram sabahında bütün kardeşlerimizle beraber dua ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Trafik kuralları yaşatır"

Vatandaşların güvenliği için gece gündüz demeden çalışan İçişleri Bakanlığındaki 675 bin personelin bayramını da kutlayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bayram için yollara düşen bütün kardeşlerimizin bayramlarını tebrik ediyorum. Onlar için kazasız belasız bir yolculuk diliyorum. Her zaman ifade ediyoruz, bayram süresince ve bayram dönüşlerinde trafik kurallarına uymak, yollarda dikkatli olmak ve özellikle yorgun yollara düşmemek, sık sık mola vermek gerekli. Şunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım, trafik kuralları yaşatır. 'Bir kural, bir ömür' sloganımızı hiçbir zaman akıllardan çıkarmayın istiyoruz."

ÖNCEKİ HABERLER
Arda Turan'ın boşluğu doldu! Eyüpspor'un başına o isim geliyor
Arda Turan'ın boşluğu doldu! Eyüpspor'un başına o isim geliyor
Trump'tan Rusya ve Ukrayna'ya uyarı! "Çocuklar gibi kavga ediyorlar" benzetmesi
Trump'tan Rusya ve Ukrayna'ya uyarı! "Çocuklar gibi kavga ediyorlar" benzetmesi
Adalet Bakanı Tunç'tan Diyarbakır'daki yangına ilişkin açıklama
Adalet Bakanı Tunç'tan Diyarbakır'daki yangına ilişkin açıklama
Uluslar Ligi'nde 9 gollü çılgın maç! İspanya finalde!
Uluslar Ligi'nde 9 gollü çılgın maç! İspanya finalde!
TFF açıkladı! O isim kadrodan çıkartıldı
TFF açıkladı! O isim kadrodan çıkartıldı
İsrail’den Beyrut’ta Hizbullah hedeflerine hava saldırısı
İsrail’den Beyrut’ta Hizbullah hedeflerine hava saldırısı
Elon Musk'tan bomba iddia: Trump Epstein dosyalarında
Elon Musk'tan bomba iddia: Trump Epstein dosyalarında
Marmaray’daki yumruklu saldırıda tahliye kararı
Marmaray’daki yumruklu saldırıda tahliye kararı
Bayram namazı 2 rekat nasıl niyet edilerek kılınır? Kurban Bayramı saat kaçta vakitleri
Bayram namazı 2 rekat nasıl niyet edilerek kılınır? Kurban Bayramı saat kaçta vakitleri
Bakan Kurum'dan Kurban Bayramı mesajı
Bakan Kurum'dan Kurban Bayramı mesajı
Diyarbakır'da yangın faciası: Ölü ve yaralılar var
Diyarbakır'da yangın faciası: Ölü ve yaralılar var
Trump’tan Elon Musk’a sert çıkış: Hayal kırıklığına uğradım
Trump’tan Elon Musk’a sert çıkış: Hayal kırıklığına uğradım