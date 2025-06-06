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AK Parti MYK'da gündeme geldi! Trafik cezaları ve radar düzenlemesi

AK Parti MYK'da gündeme geldi! Trafik cezaları ve radar düzenlemesi

AK Parti MYK’da yeni trafik yasasında öngörülen astronomik cezalar görüşüldü. Vatandaşların radar şikayetlerinin de konuşulduğu MYK’da üyeler “Rakamların üstünden yeniden geçelim” önerisinde bulundu.

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AK Parti MYK’da yeni trafik yasasında öngörülen astronomik cezalar görüşüldü. MYK üyeleri, milletvekillerinden ve vatandaştan, başta radar cezası olmak üzere çok fazla şikâyet aldıklarını söyledi.

"RAKAMLARIN ÜSTÜNDEN YENİDEN GEÇELİM"

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; bayramdan sonra Meclis Genel Kuruluna gelmesi beklenen, trafik cezalarında artışlar öngören kanun teklifinin de toplumda büyük tepki çektiğine işaret eden MYK üyelerinin, “Rakamların üstünden yeniden geçelim” dediği öğrenildi.

Bayram öncesi denetimler artırılmış, özellikle radar uygulamasına ağırlık verilmişti. Özellikle dar gelirli vatandaş bu konudan muzdarip olduklarını dile getirmiş, bayram öncesi emekli ikramiyelerini alan ve trafik cezası yiyen birçok emekli ise “İkramiyeler trafik cezasına gidiyor” diyerek serzenişte bulunmuştu.

"O SUÇLARIN CEZASI AĞIR OLMALI"

AK Parti kaynakları, “Sadece ceza çözüm değil. Cezalar ölçülü olmalı ama çakar kullanmak, saldırı amacıyla araçtan inmek, drift atmak vb. durumlarda cezalar ağır olmalı. Bu mesele sadece trafik cezaları ile çözülebilecek bir mesele değil” ifadelerini kullandı.

Teklif ile özellikle radar cezaları ve tekrar eden ihlallerde ağır yaptırımlar getiriliyor.

Öte yandan yeni teklife göre ehliyetsiz araç kullananlara 40 bin lira, emniyet kemeri takmayanlara 2 bin 500 lira, alkollü araç kullanımına ise 25 bin liradan başlayıp 150 bin liraya kadar varan para cezaları uygulanacak.

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