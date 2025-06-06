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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı! Gazzelileri unutmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı! Gazzelileri unutmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden Kurban Bayramı'yla ilgili bir paylaşımda bulundu. Erdoğan, mesajında Gazzeli ve Filistinlilerin de bayramını kutladı.

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Siyasi isimler Kurban Bayramı mesajlarını paylaşmayı sürdürüyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üstünden bayram mesajı paylaştı. Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

'HAYIRLARA VESİLE OLMASINI DİLİYORUM'

"Kurban Bayramı'nın ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tüm vatandaşlarımın, dünyanın farklı ülkelerindeki, gönül coğrafyamızdaki tüm dostlarımızın, Gazzeli, Filistinli kardeşlerimizin bayramını tebrik ediyorum. Bayramımız mübarek olsun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı! Gazzelileri unutmadı - Resim: 0

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