Tekin'den CHP'ye başörtüsü eleştirisi: Sadece laf kalabalığı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da katıldığı bayramlaşma etkinliğinde CHP'ye başörtüsü üzerinden yüklendi. Herkesin dinini özgürce yaşayabildiği bir ülke oluşturduklarını söyleyen Bakan Tekin, "CHP'liler de karşı çıkıyor bağırıyorlar ama 'bizim iktidarımızda başörtüsü problemi olmayacak' demiyorlar. Sadece laf kalabalığı yapıyorlar" dedi.

Abone ol

Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Tekin, "Bu bayram bizim için Türkiye'nin kardeşlik iklimi için apayrı bir bayram" ifadelerini kullandı.

Yusuf Tekin, AK Parti Erzurum İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma etkinliğine katıldı. Bakan Tekin törende gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

YOĞUN KATILIM VAR

Tarihi Yakutiye Medresesi önünde bulunan kent meydanında düzenlenen bayramlaşma programına AK Parti milletvekilleri Selami Altınok, Abdurrahim Fırat, Mehmet Emin Öz, Fatma Öncü, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar da katıldı.

"CHP'LİLER BAĞIRIYOR AMA SADECE LAF KALABALIĞI"

2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurarken mücadele edeceklerini söyledikleri alanlardan birisinin yasaklar olduğunu ifade eden Bakan Tekin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu yasaklarından mücadele ettik. Bugün Türkiye'de başörtüsü yasağından kimse artık bahsedemez. Ben bir iki programda söyledim. Cumhuriyet Halk Partililer karşı çıkıyorlar, bağırıyorlar, çağırıyorlar ama şunu da 'bizim iktidarımızda başörtüsü problemi olmayacak' demiyorlar, sadece laf kalabalığı yapıyorlar. Bugün Türkiye'de bu yasakların en önemlisi, başörtüsüyle ilgili yasaklar çok şükür ortadan kalkmış durumda. Herkesin dinini, inancını özgürce yaşayabildiği bir ülke oluşturduk" diye konuştu.

Bakan Tekin, sözlerine şöyle devam etti:

"BİR KONUDA EKSİĞİMİZ VARDI..."

"Bir konuda eksikliğimiz var idi, bunun mücadelesini Cumhurbaşkanımız, başbakan olduğunu tarihten itibaren verdi, bugünlerde de semerelerini alacağız inşallah. Ne bu? 3 Kasım 2002'de AK Parti iktidara geldi, hemen sonrasında hükümet kuruldu. Hükümet kurulduktan sonra 30 Kasım 2002'de AK Parti'nin ilk icraatlarından birisi OHAL uygulamasını kaldırmaktı. Cumhurbaşkanımız diyor ki 'Biz Türkiye'de kardeşlik iklimini oluşturacağız, bütün yasakları kaldıracağız' dedi. 30 Kasım 2002'de başlattığı bu kardeşlik iklimini tesis etme çabası müesses nizamın bütün engelleme çabalarına rağmen bundan çıkar elde etmeye çalışan, bundan nemalanmaya çalışan çıkar çevrelerinin bütün çabalarına rağmen cumhurbaşkanımız dirayetle bu konuda yürüdü. Ve bugün bu süreçte yaptığımız, hatırlayın AK Parti iktidarından önce Ahmet Kaya, Kürtçe ifadeleri bulunduğu için sanat camiası tarafından linç edilmişti. Hatırlayın, bu ülkede Kürtçe konuşmak bir suç kabul ediliyor idi, ancak şimdi Kültür Bakanlığımız Kürtçe tiyatro oyunu yapıyor, Kürtçe eserleri basıyor, okullarımızda Kürtçe seçmeli derslerimiz, Kürtçe öğreten kurslarımız, Kürtçe yayın yapan televizyonumuz var.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI

Bu mücadele sonucunda geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz 'Terörsüz Türkiye' diye bir süreç başladı. Ben bu vesileyle Cumhurbaşkanımıza bu süreci başlattığı için yasaklarla ilgili bu anlamdaki kardeşlik iklimini tesis edecek bu mücadelesi için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bu bayram bizim için Türkiye'nin kardeşlik iklimi için apayrı bir bayram."