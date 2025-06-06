Bayramda acil servis alarmda! En çok bu kazalar görülüyor uzmanlar uyardı

Kurban Bayramı'nda acemiliğe yer yok. Bir anlık dikkatsizlik, kalıcı hasarlara yol açabilir, hatta uzuv kaybına neden olabilir. Medipol Sağlık Grubu'ndan Acil Tıp Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gamze Bozkuş, yaralanmalarda doğru ilk müdahalenin hayati önem taşıdığını vurguladı.

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Kurban Bayramı, manevi coşkusuyla birlikte ne yazık ki her yıl yaralanma vakalarını da beraberinde getiriyor. Özellikle acemi kasapların yaptığı hatalar sonucu yaşanan kesikler, ezilmeler ve hatta uzuv kayıpları, bayram sevincini gölgeleyebiliyor. Medipol Bahçelievler Hastanesi’nden Acil Tıp Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gamze Bozkuş, bu tür elim durumlarla karşılaşıldığında yapılacak doğru ilk müdahalenin hayat kurtarıcı nitelikte olduğunun altını çizdi. Dr. Bozkuş, bayram telaşı ve deneyimsizlikten kaynaklanan kazalarda, panik yerine bilinçli hareket etmenin önemine vurgu yapıyor. Özellikle derin kesiler, uzuv sıkışmaları ve kopmalarında zamanla yarışıldığını belirten Bozkuş, ilk yardımın hızlı ve doğru uygulanmasıyla kalıcı hasarların önüne geçilebileceğini ifade etti.

CİDDİ KANAMALARDA BASI HAYAT KURTARIYOR

Basit kesiklerin yanında ciddi kanamalarla da karşılaştıklarını belirten Dr. Bozkuş “Bayram nedeniyle acil servise başvurular oldukça artabiliyor. En sık başvuru nedenleri arasında kesiler, kanamalar ve hayvan tepmesi sonucu oluşan travmalar yer alıyor. Bu gibi durumlarda özellikle ciddi bir kanama varsa, temiz bir bezle bölgeye kuvvetli bası uygulanması çoğu zaman kanamayı durdurmak için yeterli olur. Ancak bir uzuv veya parmak kopması söz konusuysa, kopan parçanın temiz bir poşete konup buza direkt temas etmeyecek şekilde araya bez ya da karton vs. koyarak- soğuk zincirle hastaneye ulaştırılması gerekir.” dedi.

UZUV KOPMASINDA SOĞUK ZİNCİR HAYATİ ÖNEMDE

Parmak ya da uzuv kopmalarında doğru taşımanın önemine değinen Dr. Bozkuş, “Doku direkt buzla temas ettiğinde donarak zarar görebilir. Bu yüzden buzla doku arasında bir tampon malzeme kullanmak çok önemlidir. Bu tip vakalarda hızlıca acil servise ulaşmak gerekir.” diye konuştu.

KALP SEVİYESİNİN ÜSTÜNDE TUTUN

Hafif kesiklerde de bazı basit müdahalelerin kanamayı azaltabildiğini söyleyen Dr. Bozkuş, “Eğer kişi stabil durumdaysa ve kanama basıyla durdurulabiliyorsa, kanayan uzvun kalp seviyesinin üzerinde tutulması kanamayı yavaşlatabilir. Bu şekilde kişi en yakın sağlık kuruluşuna ulaşmalıdır. Özellikle vurgulanması gereken bir diğer nokta ise turnike uygulamasıdır. Yaralı uzvun kanlanmasını tamamen kesecek şekilde bez veya iple yapılan turnike işlemlerini kesinlikle önermiyoruz.” şeklinde konuştu.