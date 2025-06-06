Teşkilat'ın kadrosundan çıkarılan Aybüke Pusat'tan yeni dizi

TRT 1'de başrol oynadığı Teşkilat dizisinden boykot çağrısı yaptığı için kadrodan çıkarılan oyuncu Aybüke Pusat'ın yeni adresi belli oldu. Ünlü oyuncu, yeni sezonda NOW'da ekrana gelecek olan 'Halef' dizisinde Melek karakterine hayat verecek.

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TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinin başrolünde yer alan Aybüke Pusat,

sosyal medya hesabından yaptığı "2 Nisan'da satın alım yapmıyoruz" şeklindeki boykot paylaşımı nedeniyle dizinin kadrosundan çıkarılmıştı.

Aybüke Pusat'ın kariyerine nerede devam edeceği merak konusuydu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü oyuncu, Most Yapım imzalı ve yeni sezonda Now ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan "Halef" dizisi ile anlaşma sağladı.

DİZİ ŞANLIURFA'DA ÇEKİLECEK

Çekimleri Şanlıurfa’da gerçekleştirilecek olan dizide Aybüke Pusat, "Melek" karakterine hayat verecek. Dizinin başrollerini İlhan Şen (Serhat) ve Biran Damla Yılmaz (Yıldız) ile paylaşacak. Hikayeye göre, yolu Serhat’la kesişen Melek, ona sırılsıklam aşık olup evlenecek. Ancak Serhat’ın acil bir çağrıyla memleketine dönmesi ve orada kendisini bekleyen Yıldız'ın varlığı, bu gizli evliliği büyük bir sınavın içine sokacak.

Dizinin yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş otururken, senaryosunu ise Ercan Uğur kaleme alıyor.