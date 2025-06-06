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İstanbul'a bakın! Alışılmadık manzara

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul'a bakın! Alışılmadık manzara

Kurban Bayramı tatilinde kimilerinin memleketlerine veya tatil beldelerine gitmesi ve kent genelinde kurban kesim çalışmaları nedeniyle megakentte yollar boş kaldı. Yoğunluk kent genelinde de yüzde 20 olarak ölçüldü.

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Kentin en yoğun noktalarından Cevizlibağ Metrobüs İstasyonu'nda az sayıda vatandaşın araç beklediği görülüyor.

İki kıtayı birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nde her iki yönde trafik akıcı ilerliyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu Kadıköy-Kartal arasında her iki yönde trafik yoğunluğu yaşanmıyor.

TEM Otoyolu'nda ise Ataşehir'den Sultanbeyli istikametine kadar trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul'a bakın! Alışılmadık manzara - Resim: 0

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Halıcıoğlu mevkiinde Edirne ve Ankara istikametlerinde trafik akıcı seyrediyor.

D-100 kara yolu Büyükçekmece mevkisinde hasarlı trafik kazası nedeniyle Silivri istikametinde, TEM Otoyolu Esenyurt mevkisinde de hasarlı kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğun seyrediyor.

Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik haritası verilerine göre, yoğunluk Anadolu Yakası'nda yüzde 18, Avrupa Yakası'nda yüzde 20, kent genelinde de yüzde 20 olarak ölçüldü.

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